Известный алтайский хирург Юрий Субботин погиб в ДТП

Заведующий отделением сосудистой хирургии Краевой клинической больницы Юрий Субботин 2 сентября трагически погиб на 60-м году жизни, сообщает пресс-служба медучреждения. Как рассказали amic.ru коллеги хирурга, он погиб в ДТП.
По сводке краевой ГИБДД за 2 сентября (без указания персональных данных) по возрасту погибшего подходит лишь одна авария. Она произошла на 1-м километре автодороги Чарышское – Красноярка. По предварительной версии, водитель 1960 года рождения за рулем Suzuki не справился с управлением, и машина перевернулась. Автомобилист скончался.
Врач отдал работе в сфере здравоохранения почти 37 лет жизни. В 1984 году он начал профессиональный путь в Волчихинской центральной районной больнице в должности врача-хирурга. В 1987 году Юрия Субботина пригласили в Краевую клиническую больницу, где он и проработал всю оставшуюся жизнь.
"В числе первых в Алтайском крае стал применять имплантацию кава-фильтра, – рассказали в медучреждении. – Юрий Григорьевич был одним из ведущих хирургов Алтайского края в области сосудистой хирургии. В совершенстве владел всем спектром реконструктивных операций на аорте и ее ветвях, магистральных артериях и венах конечностей".
Он внедрил в работу возглавляемого им отделения целый ряд операций. В их числе реконструктивные операции на брахиоцефальных артериях и висцеральных ветвях при синдроме "абдоминальной ишемии", тромбэктомия при остром венозном тромбозе", резекция аневризмы брюшной аорты и бедренно-дистальные шунтирования.
За время работы Юрий Субботин получил признание коллег по всей России. Был членом Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов и Европейского общества сосудистых хирургов. Неоднократно награждался почетными грамотами, в том числе Минздрава РФ.
Прощание с врачом состоится в траурном зале Краевой клинической больницы. Оно начнется 4 сентября в 11:00 и продлится до 13:00.
Комментарии
Светлая память, сразу в рай
Светлая память хорошему человеку и замечательному доктору... Соболезнования семье....
Светлая память хорошему человеку и замечательному доктору... Соболезнования семье....
Соболезную родным. Земля пухом.
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ....