Учат жить по-новому. Как лечат раковых больных в главной онкополиклинике Алтая

Онкоцентр "Надежда" отмечает 10-летний юбилей / Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

Онкологическая поликлиника "Надежда" в этом году отметила десять лет работы. В 2010 году ведущие врачи-онкологи края сменили тесное и старое двухэтажное здание на просторный медицинский комплекс. Для новой больницы приобрели и современное оборудование, которое позволяет выявлять рак на самых ранних стадиях. А сложные онкозаболевания, из-за которых раньше людей отправляли в другие регионы, теперь полностью излечивают на Алтае. Мы побывали в "Надежде" и узнали, как здесь выявляют рак, через что приходится пройти больному и как коронавирус стал помощником для онкологов.

Пациентов все больше

В краевом онкоцентре каждый год выявляют до 11 тысяч онкобольных, рассказала заведующая поликлиникой Татьяна Синкина. В среднем о диагнозе "рак" ежедневно узнают около 30 жителей края. Специалист подчеркнула, что Алтайский край – один из лидеров по заболеваемости раком. По ее словам, в регионе риск увеличивают высокая инсоляция (облучение поверхности солнечным светом), а также последствия испытаний на Семипалатинском полигоне.

С годами число заболевших только увеличивается: во многом из-за того, что с открытием "Надежды" у врачей появились новые возможности для диагностики, отметила Синкина. До 2010 года больных из Барнаула и Алтайского края принимали в онкологических отделениях на Матросова и Партизанской, где возможности врачей были ограничены.

"Раньше мы располагались в четырехэтажном здании, переделанном из общежития. А само онкологическое отделение занимало лишь два этажа, где теснились и регистратура, и оргметодотдел, и эндоскопия, и кабинет ультразвуковой диагностики. Всего было 11 кабинетов приема. Мы работали в очень стесненных условиях. А с переездом получили новые технологии. Помимо комфортных условий, мы получили новое оборудование, которое помогает выявить рак на самых ранних стадиях", – объяснила Синкина.

Краевой онкоцентр в Барнауле построили по федеральной онкологической программе. Поликлиника, которую открыли при медкомплексе, насчитывает 30 специалистов-онкологов и позволяет принять до 450 пациентов в день. Заведующая больницей отметила, что и этого уже недостаточно: чтобы обслужить всех, в день выдают по 600-650 талонов.

Самому записаться на прием в "Надежду" нельзя. Консультацию у врачей онкоцентра можно получить только по направлению из поликлиники по месту жительства. Из-за этого раньше на прием удавалось попасть не всем, рассказала Синкина. Например, жители отдаленных сел не всегда могут приехать в то время, на которое им выдали направление. Поэтому в "Надежде" внедрили электронный лист ожидания: пациент в своей поликлинике называет удобное время, медучреждение подает заявку в онкоцентр, а там выписывают нужный талон.

Как диагностируют рак?

Попав на прием в "Надежду", пациенты проходят несколько этапов диагностики: консультацию и осмотр у врача, УЗИ, компьютерную томографию. Но точно определить природу образования может лишь биопсия. Возле хирургического кабинета, где делают процедуру, особенно напряженная атмосфера: люди рядком сидят под дверью, нервно покачиваясь и смотря куда-то вдаль. От результатов обследования зависит их дальнейшая жизнь.

Во время процедуры врач специальной иглой делает пункцию: забирает кусочек пораженной ткани, который потом исследуют в лаборатории поликлиники. Результат пациент узнает на следующий день после биопсии.

А вот чтобы выявить природу опухоли, на какой она стадии и чем ее лучше лечить, онкологи проводят COR-биопсию. При помощи специального пистолета медик прокалывает кожу пациента и забирает не просто кусочек, а целый "столбик" из раковых клеток. Такой анализ позволяет установить иммуногистохимический статус образования и требует гораздо больше времени: порой не меньше недели. Зато он позволяет врачам увидеть полную картину заболевания и понять, какую тактику лечения лучше применить.

В диагностическом центре, который работает на базе поликлиники, есть все необходимое функциональное, рентгенологическое, ультразвуковое, эндоскопическое и лабораторное оборудование. А потому с 2010 года в крае начали проводить морфологическую и молекулярную диагностику. Это позволяет выявить не только рак на начальной стадии, но и предрасположенность к нему.

"Волосы – мелочь по сравнению с жизнью"

Жительница Барнаула Наталья Гурович лечит в онкологической поликлинике рак молочной железы. Впервые диагноз ей поставили девять лет назад. Тогда женщина попала в старое онкоотделение краевой столицы на Партизанской к врачу Юлии Димитриади.

"К врачу я обратилась сама – воспалилась молочная железа и повысилась температура. Сначала попала в маммологический диспансер. Там уже сказали, что нужно идти в онкологию – на Матросова или на Партизанскую. Я прошла через восемь курсов химиотерапии и через лучевую терапию. Болезнь отступила, и несколько лет я жила спокойно: только приезжала на обследование. Год назад во время очередного осмотра у меня снова выявили злокачественную опухоль: уже на второй молочной железе. Теперь уже лечусь в "Надежде", – объясняет Наталья.

Повторное заболевание женщины снова лечит Димитриади. За плечами у Натальи новые восемь курсов химиотерапии. Пациентка уверена, что обязательно победит болезнь и вернется к привычной жизни.

"Второй раз уже не так страшно. Я уже знаю, чего ожидать. Да и в "Надежде" совсем другие условия. Врачи и в старой больнице были классные – все они теперь и тут работают. А вот оборудование и препараты уже другие. Второй раз химиотерапию я гораздо легче перенесла. Не такая сильная интоксикация была. Врач Юлия Николаевна меня всегда подбадривает и настраивает, чтобы не опускала руки. А я и не собиралась опускать – один раз болезнь победила, и снова это сделаю", – объясняет пациентка.

Тем, кто подозревает у себя рак, Наталья рекомендует "бегом бежать" на обследование. По ее словам, не нужно бояться ни диагноза, ни химиотерапии. Лучше вовремя распознать болезнь и вылечить ее.

"Не бойтесь. Вам окажут обязательно классную помощь. Чем раньше, тем эффективнее. Многие даже не знают, что такое химиотерапия, и боятся. Это не так страшно. Ну выпадут волосы – ничего страшного, вырастут новые. Господи, это такая мелочь по сравнению с жизнью", – дает совет женщина.

Спасти от боли

Боль – самый страшный и самый мучительный спутник онкозаболевания, рассказал главный внештатный специалист алтайского Минздрава по паллиативной помощи Виктор Павлишинец. По его словам, если болевой синдром становится хроническим, то это уже отдельное заболевание, которое тоже нужно лечить.

Поэтому в онкологической поликлинике есть "противоболевой" кабинет, где Павлишинец консультирует больных. Он подбирает пациентам, которые мучаются от постоянных болей, необходимые лекарства, чтобы уменьшить страдания. В клинике выписывают обезболивающие даже тем пациентам, которые еще не знают своего точного диагноза.

"За последние годы у нас поменялось законодательство. Если раньше для получения анальгетиков было много условий и требований, то сейчас любой болевой синдром, независимо от генеза, должен быть купирован. Часть пациентов даже на этапе диагностики уже испытывают умеренно выраженный или даже тяжелый болевой синдром. К сожалению, жуткая боль – особенность онкозаболеваний. Это часто приводит к депрессиям и социальной дезадаптации: люди теряют работу. Хронический болевой синдром – это уже отдельное заболевание, которое нужно лечить. Поэтому наша задача – помочь каждому избавиться от боли", – пояснил Павлишинец.

В год через кабинет проходит около двух тысяч пациентов. Каждый случай онкозаболевания индивидуален, а потому каждому в противоболевом кабинете назначают специальное лечение. Выбирают подходящие лекарства и дозировку, чтобы избежать побочных эффектов. По словам Павлишинца, в 90% случаев боль пациента удается купировать медикаментами.

Недавно в онкоцентре появился также стома-кабинет. Здесь помогают пациентам, которые после хирургического лечения вынуждены жить с колостомой. При запущенных формах рака кишечника пораженный фрагмент удаляют, а здоровую часть выводят через отверстие на животе – стому. По словам заведующей онкоцентром, в последние годы постоянно увеличивается количество заболевших раком толстой кишки.

Жизнь пациента после такой операции сильно меняется. Ему приходится постоянно носить на теле закрепленный калоприемник и тщательно обрабатывать стому, чтобы не занести инфекцию. Часто пациенты, оказавшись в таких условиях, не могут свыкнуться и впадают в депрессию, объяснила Татьяна Синкина.

В кабинете больным и их родственникам пытаются помочь пережить лечение: учат выбирать подходящий калоприемник, обрабатывать стому. С каждым годом в "Надежде" выявляют все больше случаев рака толстой кишки: сейчас каждый месяц больных становится на 15-20 человек больше.

Как вовремя распознать рак?

C открытием онкоцентра пациенты в Алтайском крае стали жить дольше, подчеркнула Татьяна Синкина. За последние 10 лет число тех, кто прожил пять лет после постановки диагноза, увеличилось с 52,8% до 56,8%. А количество пациентов, которые умерли в течение первого года, уменьшилось с 29,9% до 23,2%. Изменения могут показаться небольшими, но для онкологии, где врачи до конца борются за жизнь каждого, они знаковые, поясняет специалист.

Кстати, на время пандемии клиника работу не прекращала. Принимали даже первичных больных, которым еще не поставлен диагноз. Не принимали только тех, кто уже вылечился и регулярно приезжает на консультацию, – их отправляли на осмотр в поликлиники по месту жительства.

Более того, коронавирус даже помог выявить немало случаев рака легких, рассказала Синкина. Многих, кому делали компьютерную томографию (КТ) с подозрением на "ковид", выявили злокачественные образования в легких. В онкоцентре наладили взаимодействие с диагностическими больницами края, и таких пациентов теперь отправляют в "Надежду". Так, в неделю при помощи КТ в Алтайском крае выявляют по 7-10 случаев рака легких.

Это те случаи, когда злокачественное образование находится только в начальной стадии и не подает никаких сигналов больному. И это лучший ответ на вопрос, как распознать рак, подчеркнула заведующая онкоцентром.

"Часто к нам обращаются уже с запущенными случаями, когда лечение дается пациенту очень тяжело, а полностью вылечить рак очень трудно. К сожалению, тех, кому диагноз "рак" ставится заблаговременно, не так много. Но у них очень высокие шансы на выздоровление, а лечение проходит гораздо легче. Наша клиника до последнего борется за жизнь каждого пациента. Но какой именно будет терапия, зависит во многом от больного. Просто регулярно проходите профессиональные и диспансерные осмотры, а не ждите первых симптомов", – посоветовал онколог.

В 2019 году в Алтайском крае выявили почти 12,5 тысячи первичных злокачественных опухолей. При этом 2671 случай онкозаболевания был обнаружен во время профилактического осмотра. Всего в 2019 году обследование в ФАПе или смотровом кабинете прошли 1,6 млн жителей края.