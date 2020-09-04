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"Плодотворный год". Как в Алтайском крае достраивают уникальный мост за 350 млн

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Переправа через реку Песчаную в Смоленском прослужит ближайшие 100 лет

В Смоленском районе Алтайского края через реку Песчаную достраивают новый мост. Как подчеркнули в региональном министерстве по транспорту, объект имеет стратегически важное значение не только для Алтая. Он соединяет сразу несколько районов края. Мост построили всего за год: чтобы сделать все качественно, дорожникам пришлось выполнить большой объем работ. Запустить в эксплуатацию переправу обещают уже в октябре. Вместе с представителями Минтранса amic.ru побывал на стройке и узнал, какой будет новая эстакада.

Зачем строят новый мост?

Потому что старый мост пришел в негодность. Несколько лет назад специалисты провели его диагностику. Выяснилось, что переправа через реку Песчаную, которой уже более 50 лет, находится в аварийном состоянии. Проезжая часть серьезно износилась, частично разрушились балки опорного строения. Ездить по стометровому мосту было просто небезопасно. Экспертиза показала, что дешевле построить новую эстакаду, чем ремонтировать старую.

Чем так важен мост через реку Песчаную?

Сооружение находится на региональной дороге Алейск – Петропавловское – Смоленское и имеет стратегически важное значение – соединяет несколько районов Алтайского края. В последние годы автомобильное сообщение между регионами стало интенсивнее и нагрузка на старый мост серьезно выросла. Сооружение уже не справлялось с современным транспортным потоком.

Какой будет новая переправа?

Длина строящегося моста превысит 170 метров, а ширина проезжей части – 10 метров. Строители также выполнят обустройство тротуаров, барьерного ограждения, освещения, подходов к мосту. К тому же новый объект сможет справиться с большой нагрузкой: до 14 тонн на ось. Общая стоимость работ составит порядка 350 миллионов рублей, 211 из которых было освоено в прошлом году. Все средства выделены из федерального бюджета.

Как пояснил заместитель директора по капитальному строительству ДСУ № 4 Денис Попрядухин, на данный момент выполняются работы по подготовке основания для укладки дорожной одежды, укреплению берега, окраске бетонных и металлических поверхностей и пролетного строения. Представитель подрядчика уверен, что никакие погодные условия не помещают планам завершить строительство вовремя.

"Все идет по плану. Данное сооружение отвечает всем современным требованиям. Коллектив у нас – опытный. Специалисты уже работали над такими же сложными объектами. К тому же мы привлекли всю необходимую технику. Стараемся успеть в обозначенные контрактом сроки", – ответил Денис Попрядухин.

По окончании работ подрядчик дает семилетнюю гарантию на построенный объект. В течение этого времени он обязуется устранить любой выявленный дефект. Поскольку переправу строят из самых современных материалов, то она должна прослужить около 100 лет.

Какие мосты еще построят в 2020 году в крае?

Как пояснил начальник отдела мостов КГКУ "Алтайавтодор" Андрей Лавренов, в 2019-2020 годах из федерального бюджета было выделено порядка 600 миллионов рублей на обновление уникальных искусственных сооружений в Алтайском крае, длина которых превышает 100 метров. Помимо моста через Песчаную, это еще переправа через реку Чумыш в Кытмановском районе.

На сегодняшний день введены в эксплуатацию три моста в Солонешенском районе, два – в Краснощековском и один – в Барнауле, в перспективе ввод объекта в Заринском районе. Помимо строительства, ведутся мероприятия по ремонту искусственных сооружений, начаты работы на пяти мостах со сроком сдачи уже в этом строительном сезоне.

"В целом хочу сказать, что 2020 год в плане строительства был плодотворным. За последние годы мы привели в порядок 350 объектов. Но работы еще много. Мы постоянно проводим диагностику искусственных сооружений. Еще около 120 мостов нуждаются в реконструкции. При текущем финансировании сможем за несколько лет привести их в порядок. Хотя в целом мосты через реки в Алтайском крае находятся в хорошем состоянии", – отметил начальник отдела мостов КГКУ "Алтайавтодор" Андрей Лавренов.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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