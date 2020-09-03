Россиянина хотят лишить прав за нетрезвую езду на самокате

Житель Казани отказался проходить медосвидетельствование, когда управлял электросамокатом, а теперь его намерены лишить водительских прав, сообщает "Вечерняя Казань".

"Около моего дома, практически у подъезда, ко мне подошли сотрудники ГИБДД, предъявили, что якобы я пьяный управляю транспортным средством, хотя я был трезв! Попросили документы, предложили дунуть в алкотестер. Документы на самокат я им предъявил, но проходить тест на опьянение отказался. Что еще за новости, с каких пор самокат стал транспортным средством? Но они взялись составлять на меня протокол, а пока писали, за моим самокатом эвакуатор приехал!", — утверждает 54-летний Дмитрий Хотухов.

По его словам, полицейские сначала повредили электросамокат, а теперь еще и пытаются лишить его водительских прав.

"При погрузке они еще умудрились сломать мне ручку газа на самокате. Увезли его на штрафстоянку, дали мне расписаться в своих бумажках, но копию протокола не дали, хотя я просил. Я тут же вызвал участкового и написал заявление про этот беспредел. О том, что мне вменяют, я узнал в отделе ГИБДД только 17 августа: оказалось, меня пытаются лишить водительских прав за то, что я отказался от медосвидетельствования, управляя самокатом. Дело уже ушло в суд, жду извещения о заседании", — пояснил мужчина.

В городском отделе ГИБДД уточнили, что электросамокатчики приравниваются в ПДД либо к пешеходам, либо к водителям в зависимости от объема двигателя: менее 250 Вт — ты пешеход, более — водитель мопеда. В ведомстве привели свою версию случившегося.

"13 августа примерно в 1:20 во время патрулирования напротив дома №61а на проспекте Ибрагимова остановили водителя электросамоката, который двигался по автодороге местного значения общего пользования. В ходе общения с водителем были выявлены признаки алкогольного опьянения, документов на транспортное средство у него не было", — констатировали в Госавтоинспекции.

По информации ведомства, в присутствии двух понятых водитель был отстранен от управления, ему было предложено пройти освидетельствование на алкотестере и медосвидетельствование, от чего он отказался.

"На основании этого за нарушение п.2.3.2 ПДД РФ ("водитель обязан проходить по требованию сотрудников полиции освидетельствование на состояние опьянения") составлен протокол об административном нарушении по статье 12.26 КоАП ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения") и направлен на рассмотрение в мировой суд", — пояснили в ГИБДД.