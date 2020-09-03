Женщина погибла от поражения током на рыбалке в Алтайском крае

Семейная рыбалка на водоеме в Ельцовском районе завершилась гибелью женщины от поражения током, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Следователи выяснили, что 30 августа мужчина с женой и девятилетним сыном прибыли на водоем, который находился в аренде у предпринимателя. За фиксированную плату он позволял всем желающим рыбачить на арендованной территории. Семья решила воспользоваться этими услугами и оплатила их.
"Проплывая на надувной лодке под линиями электропередач, женщина удочкой задела их, получив удар током и термический ожог 2-3 степени", — уточнили в Следкоме.
Женщину доставили в больницу. Несмотря на все усилия врачей, на следующий день она скончалась.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека".
Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
Комментарии
Обычно на надувных лодках используются удилища не более четырёх - пяти метров длиной.Скорее всего провода были перехлёстнуты мокрой леской при забросе, явившейся проводником кулонов через углепластиковое удилище несчастной.
Странно, удилище и леска же пластик/капрон ток не проводит.
На углепластиковой удочке даже указано знаком ,что проводит электрический заряд.А леска могла быть плетёнка , к тому же мокрая...