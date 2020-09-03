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Новости

Женщина погибла от поражения током на рыбалке в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Она задела удочкой за линию электропередачи
Фото: пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

Фото: пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

Семейная рыбалка на водоеме в Ельцовском районе завершилась гибелью женщины от поражения током, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Следователи выяснили, что 30 августа мужчина с женой и девятилетним сыном прибыли на водоем, который находился в аренде у предпринимателя. За фиксированную плату он позволял всем желающим рыбачить на арендованной территории. Семья решила воспользоваться этими услугами и оплатила их.

"Проплывая на надувной лодке под линиями электропередач, женщина удочкой задела их, получив удар током и термический ожог 2-3 степени", — уточнили в Следкоме.

Женщину доставили в больницу. Несмотря на все усилия врачей, на следующий день она скончалась.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека".

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

3.09.2020 21:24
CALIBR

Обычно на надувных лодках используются удилища не более четырёх - пяти метров длиной.Скорее всего провода были перехлёстнуты мокрой леской при забросе, явившейся проводником кулонов через углепластиковое удилище несчастной.

3.09.2020 21:27
месный

Странно, удилище и леска же пластик/капрон ток не проводит.

3.09.2020 21:42
CALIBR

На углепластиковой удочке даже указано знаком ,что проводит электрический заряд.А леска могла быть плетёнка , к тому же мокрая...

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