Не оценил гостеприимства. Алтайского рецидивиста осудят за избитого кочергой приятеля

В Алтайском крае будут судить 52-летнего мужчину за умышленное причинение тяжкого вреда знакомому, повлекшего по неосторожности его смерть.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, в апреле 2020 года мужчинай вышел из мест лишения свободы и по приглашению знакомого из Усть-Пристанского района, с которым он отбывал наказание, приехал к нему в гости. Товарищ не только разрешил гостю жить в своем доме, но также устроил его на работу и познакомил с местной жительницей.

Однако дружба продлилась недолго. В июне мужчины вместе с женщиной распивали спиртное и между ними произошел конфликт. Во время ссоры гость ударил по голове и телу хозяина дома не менее 14 раз кочергой и еще около восьми раз – руками и ногами. На следующий день от полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Во время предварительного следствия обвиняемый признал свою вину, но заявил, что не желал смерти товарищу. Правоохранители направили уголовное дело с обвинительным заключением в суд.