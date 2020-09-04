Пятница, 4 Сентябрь, 09:36

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,47
€ 89,14
16°

1009995 +0
Обь
279см -16


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020День знаний-2020Коронавирус на Алтае
Новости

Не оценил гостеприимства. Алтайского рецидивиста осудят за избитого кочергой приятеля

, ИА "Амител"
Мужчину подозревают в убийстве знакомого, который помог ему вернуться к нормальной жизни после тюрьмы
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае будут судить 52-летнего мужчину за умышленное причинение тяжкого вреда знакомому, повлекшего по неосторожности его смерть.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, в апреле 2020 года мужчинай вышел из мест лишения свободы и по приглашению знакомого из Усть-Пристанского района, с которым он отбывал наказание, приехал к нему в гости. Товарищ не только разрешил гостю жить в своем доме, но также устроил его на работу и познакомил с местной жительницей.

Однако дружба продлилась недолго. В июне мужчины вместе с женщиной распивали спиртное и между ними произошел конфликт. Во время ссоры гость ударил по голове и телу хозяина дома не менее 14 раз кочергой и еще около восьми раз – руками и ногами. На следующий день от полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Во время предварительного следствия обвиняемый признал свою вину, но заявил, что не желал смерти товарищу. Правоохранители направили уголовное дело с обвинительным заключением в суд.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
Loading...
09:31
Онищенко предложил увеличить стоимость табачных изделий 0
09:20
Жить и учиться с комфортом. Какую квартиру купить студенту в Москве и Питере 0
09:08
В Республике Алтай выявили 24 новых случая заражения COVID-19 1
08:56
Подавляющее большинство россиян считают себя патриотами 9
08:42
Регионам России запретят снижать прожиточный минимум 1
08:30
В Минздраве назвали шесть лекарств для лечения коронавируса 4
08:16
Не оценил гостеприимства. Алтайского рецидивиста осудят за избитого кочергой приятеля 0
08:03
Мужчины с большим животом на треть чаще страдают раком простаты 0
07:49
Сальма Хайек порадовала поклонников горячими фото в купальнике 5
07:36
"Исправить ошибки генплана". Два ЖК построят рядом со спортклубом "Магис" в Барнауле 9
07:18
Александра Лукашенко включили в список "Миротворца" 1
07:04
Под открытым небом. В Барнауле стартовали показы фильмов "Шукшинского кинофестиваля" 0
06:50
"Плодотворный год". Как в Алтайском крае достраивают уникальный мост за 350 млн 0
06:33
Коты, которые считают, что беспрепятственно могут украсть вашу еду 0
06:17
Суд озвучил дату оглашения приговора Михаилу Ефремову 0
06:02
В Алтайский край пришла осень. Прогноз погоды на 4 сентября 0
23:55
Такой день. Смерть известного хирурга и штормовое предупреждение в Алтайском крае 0
23:38
Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане 0
23:11
Михаил Ефремов посвятил стих погибшему Сергею Захарову. Запись 3
22:56
Парня будут судить за попытку изнасилования соседки в Алтайском крае 4
22:33
Депутат Госдумы поддержала отмену налога на имущество для многодетных 1
22:14
В кабмине допустили, что Россия сможет избежать второй волны коронавируса 0
21:55
Шойгу предложил ввести обязательный экзамен по географии 3
21:31
Михаил Ефремов собрал вещи в тюрьму 3
21:10
Женщина погибла от удара током на рыбалке в Алтайском крае 5
20:50
"Неуемное потребление". Шойгу оценил потребности современного общества 6
20:28
В Алтайском крае ревнивец поджег возлюбленную в день ее рождения 0
20:11
Двое подростков угоняли автомобили в Алтайском крае 0
19:56
Россиянина хотят лишить прав за нетрезвую езду на самокате 1
19:37
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 158 0
19:05
Реконструкцию улицы Попова в Барнауле завершили на 70% 1
18:34
Кинотеатры, аквапарки и бассейны. Кому разрешил открыться губернатор в сентябре? 0
18:29
Песков не увидел повода для санкций против РФ из-за Навального 9
18:09
Мощный ураган из Тюмени надвигается на Западную Сибирь 0
17:52
Минфин опроверг информацию о введении налога с продажи подержанных вещей 0
17:35
Известный алтайский хирург Юрий Субботин погиб в ДТП 4
17:21
В Алтайском крае открываются кинотеатры и бассейны 9
17:15
Главные "Стрижи" прилетели в Барнаул 1
17:03
Жителей Алтайского края предупреждают о грозах, ливнях и граде 0
16:50
Продажи на "Авито" и "Юле" обложат налогом 15
16:38
МТС назвали самые популярные озера Алтайского края 3
16:29
Виктор Томенко сделал прививку от гриппа 5
16:17
Жители Алтайского края приступили к "Диктанту Победы" 1
16:05
Обвинение запросило для Михаила Ефремова 11 лет колонии 11
15:54
В России хотят запретить продажу безалкогольного пива детям 2
15:39
Стало известно, из-за чего произошел крупный пожар в центре Барнаула 14
15:28
АлтГУ приглашает школьников на курсы программирования в "Яндекс.Лицей" 0
15:15
Россия возобновила международное авиасообщение с Мальдивами, Египтом и ОАЭ 0
15:02
Еще почти пять тысяч россиян заразились коронавирусом 0
14:51
Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП 12

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.