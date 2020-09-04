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Мужчины с большим животом на треть чаще страдают раком простаты

, ИА "Амител"
Ученые не нашли взаимосвязи между массой тела и риском развития заболевания
Фото: fishki.net

Фото: fishki.net

Ученые из Оксфордского университета пришли к выводу, что размер талии у мужчин напрямую влияет на риск заболеть раком простаты, сообщает The Daily Mail.

Так, у тех представителей сильного пола, у которых размер талии превышал 103 см, выявляли онкологическое заболевание на 35% чаще, чем у пациентов с талией менее 90 см.

При этом прослеживаемой взаимосвязи между общей массой тела или суммарным процентом жира и угрозой развития рака простаты исследователям обнаружить не удалось.

Из этого они сделали вывод, что именно жировая прослойка на животе является дополнительным фактором повышенного риска.

Жир покрывает важные органы, мешает их нормальному функционированию и способствует росту раковых клеток, утверждают британские ученые.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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