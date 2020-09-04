Школы и детсады Барнаула смогут получить отопление уже с 7 сентября

С 7 сентября энергетики могут дать отопление в социальные учреждения Барнаула. Об этом сообщил главный инженер Барнаульской теплосетевой компании Сергей Климов на совещании по подготовке городского хозяйства к отопительному сезону, передает пресс-служба мэрии.

По его словам, в ближайшие выходные на сетях завершают ремонтные работы, влияющие на подачу тепла. Уже с понедельника, 7 сентября, теплосетевая компания может запустить отопление в детсадах и школах при наличии письменных заявок.

Также на совещании рассмотрели вопросы готовности к отопительному периоду ведомственных котельных и тепловых кооперативов. Напомним, что в 2020 году на подготовку городских коммуникаций к зиме направили 2,2 млрд рублей, что почти на 16% больше, чем в 2019-м.