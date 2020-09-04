Очевидцы: алтайская пенсионерка жестоко убивает собак и ест их

Жители поселка Зеленая Дубрава рассказывают о душераздирающих воплях собак за забором их соседки. По словам людей, женщина организовала у себя "приют", но на самом деле она издевается над бездомными животными.

Местные жители рассказывают о том, что женщина забивает взрослых собак и щенков молотком, а иногда начинает разделывать их еще живыми. При этом в возбуждении уголовного дела в полиции Рубцовского района отказали, поскольку не нашли правонарушений. По словам автора поста в сообществе Barnaul22, правоохранители охарактеризовали действия женщины "средством выживания".

Люди уверены, что женщина страдает от психического расстройства и ей нужно лечение. Решать проблему они хотят при помощи огласки в СМИ.