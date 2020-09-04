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Новости

Очевидцы: алтайская пенсионерка жестоко убивает собак и ест их

, ИА "Амител"
Возбуждать уголовное дело правоохранители отказываются
Кадр из видео

Кадр из видео

Жители поселка Зеленая Дубрава рассказывают о душераздирающих воплях собак за забором их соседки. По словам людей, женщина организовала у себя "приют", но на самом деле она издевается над бездомными животными. 

Местные жители рассказывают о том, что женщина забивает взрослых собак и щенков молотком, а иногда начинает разделывать их еще живыми. При этом в возбуждении уголовного дела в полиции Рубцовского района отказали, поскольку не нашли правонарушений. По словам автора поста в сообществе Barnaul22, правоохранители охарактеризовали действия женщины "средством выживания".

Люди уверены, что женщина страдает от психического расстройства и ей нужно лечение. Решать проблему они хотят при помощи огласки в СМИ.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

4.09.2020 12:49
- гость -

в психушку дуру

4.09.2020 12:53
- гость -

правоохранители назвали действия женщины "средством выживания".

Совсем ку-ку?! Где гарантия, что она на детей не перейдет от потери страха?

4.09.2020 12:55
- гость -

А другая пенсионерка жестоко забивает свиней и курей и тоже их ест. Куда полиция смотрит?

4.09.2020 12:57
- гость -

уголовное дело правоохранители отказываются

подкинуть бабке любимого пса правоохранителя, махом возбудят

4.09.2020 12:57
- гость -

совсем уже пенсионеров довели.....

4.09.2020 12:58
- гость -

Бабка родственница Тэна , которого Кокорин с Мамаевым табуреткой от собачатины отучали

4.09.2020 13:01
- гость -

саму тварь молотком

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