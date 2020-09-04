Алтайский бизнес-омбудсмен покидает свой пост

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Алтайского края Павел Нестеров написал заявление об уходе с поста. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "Политсибру".

Отмечается, что сам Нестеров от комментариев отказался. Он не подтвердил, но и не опроверг это сообщение.

Пост бизнес-омбудсмена Павел Нестеров занимает с 2013 года. В 2018 году его переизбрали на должность, что дало ему право находиться на посту до 2023 года.

Как сообщил источник издания, чиновника могли попросить покинуть пост, чтобы освободить место для другого человека – депутата АКЗС от "Единой России", главы правового комитета Андрея Осипова.