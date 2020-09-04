Туристка решила проплыть по Катуни для видеоролика и пропала

Туристка из Новосибирска решила проплыть вдоль Катуни в районе села Элекмонар 3 сентября. Спасатели не смогли найти ее тело.

По словам знакомых, женщина очень хорошо плавала и была уверена в своих силах. Она попросила снять свой заплыв на видео 16-летнюю дочку знакомых. Туристку подхватило сильным течением, а девочка сразу побежала на базу, чтобы оповестить родителей.

"Незамедлительно были организованы поисковые работы силами спасателей пожарной части № 5 села Чемал, местного населения, организаторы туристических сплавов предоставили катер. Была обследована береговая линия и акватория от Элекмонара до Узнези. Поиски результатов не дали", – рассказали в республиканском МЧС.