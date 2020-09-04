Туристка решила проплыть по Катуни для видеоролика и пропала

Туристка из Новосибирска решила проплыть вдоль Катуни в районе села Элекмонар 3 сентября. Спасатели не смогли найти ее тело.
По словам знакомых, женщина очень хорошо плавала и была уверена в своих силах. Она попросила снять свой заплыв на видео 16-летнюю дочку знакомых. Туристку подхватило сильным течением, а девочка сразу побежала на базу, чтобы оповестить родителей.
"Незамедлительно были организованы поисковые работы силами спасателей пожарной части № 5 села Чемал, местного населения, организаторы туристических сплавов предоставили катер. Была обследована береговая линия и акватория от Элекмонара до Узнези. Поиски результатов не дали", – рассказали в республиканском МЧС.
Комментарии
С Катунью не шутят.
Девочка сняла видеоролик? Вот и хорошо,цель достигнута.
Пошла однажды девочка ночью в лес грибы собирать… И всё…
да ты хоть майклом фелпсом будь,катуни пофиг
нет слов
принцесса укок свое берет
При чем тут принцесса Укок? Если ума нет!
Легко застрять между камней или или удариться о камни.
Конечно, я очень сочувствую. Но естесвенный отбор никто не отменял
видеоролик покажите
подкинула проблем
Как-то наблюдали в селе Тюнгур, как местные девочки-подростки прыгали в Катунь с моста и плавали. Но это местные, они знают реку в этих местах, знают, есть ли там водовороты и камни. А туристы рискуют жизнью, когда лезут в горную реку в незнакомом месте.
Крокодил утащил.
В России есть две беды - дороги и дураки.
4.09.2020 15:13
- гость -
В России есть две беды - дороги и дураки.
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Говорят, уже три беды, добавились депутаты.
Если бы не любопытные дураки, мы бы так и не узнали, что купаться в Катуни так опасно
Баба тоже человек