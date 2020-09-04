Глава Ростуризма Зарина Догузова провела отпуск в Горном Алтае, сообщает National Geographic – Россия.

В качестве места для отдыха чиновница выбрала модульный отель палаточного типа со всеми удобствами. Перед заселением ей и ее друзьям выдали памятку о "возможной встрече с медведем", хоть позже и объяснили, что это довольно редкий гость.

"Парочка друзей, вообще никогда не отдыхавших в России, серьезно задумалась, не остаться ли им лучше дома. Селиться в крайней палатке, которая стояла в отдалении и выходила в лес, никто не захотел", – отметила Догузова.

В поездке глава Ростуризма посетила Телецкое озеро, водопады Куркуре и Калагашский и добралась до голубого озера Дарашколь. Как отметила Догузова, за неделю подобного отдыха можно серьезно похудеть: за время поездки она с друзьями прошла десятки километров в горы.