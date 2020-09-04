Глава Ростуризма Зарина Догузова провела отпуск в Горном Алтае, сообщает National Geographic – Россия.
В качестве места для отдыха чиновница выбрала модульный отель палаточного типа со всеми удобствами. Перед заселением ей и ее друзьям выдали памятку о "возможной встрече с медведем", хоть позже и объяснили, что это довольно редкий гость.
"Парочка друзей, вообще никогда не отдыхавших в России, серьезно задумалась, не остаться ли им лучше дома. Селиться в крайней палатке, которая стояла в отдалении и выходила в лес, никто не захотел", – отметила Догузова.
В поездке глава Ростуризма посетила Телецкое озеро, водопады Куркуре и Калагашский и добралась до голубого озера Дарашколь. Как отметила Догузова, за неделю подобного отдыха можно серьезно похудеть: за время поездки она с друзьями прошла десятки километров в горы.
Комментарии
Палатке?!
Это же надо так обозвать элитнейший модный способ организации отдыха
Загуглите "Лес и Море", посмотрите какие там палатки и условия.
трУсы
сидите дома
Уж совсем голодный медведь полезет в палатку.
Уж совсем голодный медведь полезет в палатку.
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С огромным удовольствием лезет, а особенно если почует запах сладостей, а как известно, медведи сладкоежки и запах конфет, печенек, сгущенного молока он учует на большом расстоянии. Так что обязательно полезет. Известен случай, когда медведи разграбили склад норвежской научной станции. Медведи нюхом выбрали банки именно со сгущенным молоком, причем, точно такие же банки со капустой медведи проигнорировали. Так что медведь запросто уловит запах сгущенного молока даже в запечатанной банке.
14:53 - гость - "Так что медведь запросто уловит запах сгущенного молока даже в запечатанной банке"
А если обосраться при виде медведя, этот новый запах его не отпугнет ?
слава богу мы сладости не едим
уловит запах сгущенного молока даже в запечатанной банке.
А как они банки открывают?
запросто уловит запах сгущенного молока даже в запечатанной банке
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Я тоже люблю молоко, но в магазин ночью не полезу. Вы написали про белых медведей. Летом медведи не голодные.
4.09.2020 14:53
С огромным удовольствием лезет
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Мы жили 20 дней на берегу Чулышмана в Улаганском районе, у меня был в палатке рюкзак с 20 банками сгущенки и не один медведь не пришел. Правда ночью были дежурные возле костра.
А как они банки открывают?
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Давят лапой, да когтями легко банку разрывают.
4.09.2020 15:20
- гость -
дежурные были вонючие
Министерка туризма путешествовала с друзьями по Телецкому озеру. Один из ее сопровождающих кинул в озеро окурок. После поездки капитан катера остановил его и вежливо сказал. Разрешите, я сделаю вам замечание. Пожалуйста, не бросайте окурки в Телецкое озеро. Чувк из свиты министерки подошел к администратору отеля, где все это происходило, и пожаловался на капитана. Типа, что это ваш водила катера посмел мне замечание сделать. По непроверенным данным это был директор лагеря Артек.
Вы написали про белых медведей. Летом медведи не голодные.
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Бурые медведи ничем в этом плане от белых медведей не отличаются.
Цитата:
"По сравнению с людьми, медведи имеют в пять раз более сильное обоняние, которое позволяет им обнаруживать пищу на расстоянии около 33 км. Обладая таким острым нюхом, они путешествуют на многие километры по прямой к источнику пищи.
Дело в том, что поверхность носа медведя имеет в 100 раз больше обонятельных рецепторов, чем человеческий нос. Кроме того, в их носу есть сотни крошечных мышц, которые помогают им контролировать запах, который они обнаруживают. Просто, чтобы вы знали, медведи очень опасные животные, особенно для туристов, которые гуляют в лесу. Вот почему вы должны упаковать свои съестные припасы в защищенные от запаха контейнеры, чтобы медведи не пришли присоединиться к обеду вместе с вами."
4.09.2020 15:52
- гость -
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Я же написал, что жили среди медведей, имея десятки банок сгущенки.