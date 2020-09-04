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Анна Каренина по-барнаульски. В центре города женщина стояла на дороге в потоке машин

, ИА "Амител"
Что побудило ее на такую выходку, неизвестно

Горожане в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о странной женщине, которая стояла посреди дороги на площади Октября. Она ушла, как только очевидцы стали звонить в полицию.

"Ночью около 00:30 на площади Октября женщина в красном платье вышла на середину пешеходного перехода и продолжительное время так стояла. Никто из водителей не остановился", – написано в посте.

Что стало с ней дальше, неизвестно, но пользователи в комментариях отметили, что видели ее и раньше. По словам одного из местных жителей, до того как просто встать посреди дороги, женщина кидалась под колеса проезжающих мимо машин. 

Неизвестно, что подтолкнуло ее на такой поступок, но горожане предполагают, что женщина была пьяна. 

Отметим, что женщина стояла на пешеходном переходе. Возможно, она просто не читала материал amic.ru о том, как правильно переходить дорогу, и не справилась с этой задачей без необходимой информации.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

4.09.2020 14:02
- гость -

алиментщица

4.09.2020 14:12
ЯЛЕГЕНДА

!!! ДУРА !!! ЧТО ИМИ ДВИЖЕТ СМЕРТИ ЗАХОТЕЛА . СИДИ ДОМА НАПИЛАСЬ ЕСЛИ !!!

4.09.2020 14:32
112

Осень сезон обострений.

4.09.2020 14:41
- гость -

Пойду в лес я заблужусь,может кто и выведет.Пойду лягу на дорогу,может кто и пряник даст.

4.09.2020 14:51
- гость -

Да проспорила. Прям все такие правильные.

4.09.2020 14:56
- гость -

Останавливает случайную машину и предлагает сексуальные услуги, хобби такое.

4.09.2020 15:35
гость

когда очень хочется секаса

4.09.2020 15:51
- гость -

Мне одной кажется, что она в ночнушке?

4.09.2020 15:55
Читатель

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