Анна Каренина по-барнаульски. В центре города женщина стояла на дороге в потоке машин

Горожане в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о странной женщине, которая стояла посреди дороги на площади Октября. Она ушла, как только очевидцы стали звонить в полицию.
"Ночью около 00:30 на площади Октября женщина в красном платье вышла на середину пешеходного перехода и продолжительное время так стояла. Никто из водителей не остановился", – написано в посте.
Что стало с ней дальше, неизвестно, но пользователи в комментариях отметили, что видели ее и раньше. По словам одного из местных жителей, до того как просто встать посреди дороги, женщина кидалась под колеса проезжающих мимо машин.
Неизвестно, что подтолкнуло ее на такой поступок, но горожане предполагают, что женщина была пьяна.
Отметим, что женщина стояла на пешеходном переходе. Возможно, она просто не читала материал amic.ru о том, как правильно переходить дорогу, и не справилась с этой задачей без необходимой информации.
Комментарии
алиментщица
!!! ДУРА !!! ЧТО ИМИ ДВИЖЕТ СМЕРТИ ЗАХОТЕЛА . СИДИ ДОМА НАПИЛАСЬ ЕСЛИ !!!
Осень сезон обострений.
Пойду в лес я заблужусь,может кто и выведет.Пойду лягу на дорогу,может кто и пряник даст.
Да проспорила. Прям все такие правильные.
Останавливает случайную машину и предлагает сексуальные услуги, хобби такое.
когда очень хочется секаса
Мне одной кажется, что она в ночнушке?
Пройти наверное, не может.