Анна Каренина по-барнаульски. В центре города женщина стояла на дороге в потоке машин

Горожане в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о странной женщине, которая стояла посреди дороги на площади Октября. Она ушла, как только очевидцы стали звонить в полицию.

"Ночью около 00:30 на площади Октября женщина в красном платье вышла на середину пешеходного перехода и продолжительное время так стояла. Никто из водителей не остановился", – написано в посте.

Что стало с ней дальше, неизвестно, но пользователи в комментариях отметили, что видели ее и раньше. По словам одного из местных жителей, до того как просто встать посреди дороги, женщина кидалась под колеса проезжающих мимо машин.

Неизвестно, что подтолкнуло ее на такой поступок, но горожане предполагают, что женщина была пьяна.

Отметим, что женщина стояла на пешеходном переходе. Возможно, она просто не читала материал amic.ru о том, как правильно переходить дорогу, и не справилась с этой задачей без необходимой информации.