Асфальт провалился на проезжей части в Барнауле

Жители города в сообществе Barnaul22 рассказали о яме на улице Пионеров. Объехать ее без помех для движения почти нельзя.

"На ул. Пионеров давно провалилась дорога. Интересно, чего ждут? Когда машина под землю провалится?" – написал участник сообщества.

Предупреждает водителей о яме только знак, который упал, а поднять его некому.

В комментариях под постом горожане отметили, что подобные ямы есть и на других улицах города. Например, один из пользователей пожаловался, что провалы в асфальте появились на пересечении улиц Георгия Исакова и Шукшина, а на пересечении проспекта Ленина и улицы Северо-Западной, по словам жителей, асфальт проседает уже больше полугода.