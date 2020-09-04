Лучшего водителя троллейбуса выбрали в Алтайском крае

В Рубцовске состоялся конкурс профессионального мастерства в номинации "Лучший водитель троллейбуса". Участие в нем приняли специалисты из Барнаула и Рубцовска, пишет официальный сайт региона.

В краевом управлении по труду и занятости населения рассказали, что по результатам теоретических и практических заданий все призовые места заняли представители троллейбусного предприятия Рубцовска. На третьем месте – Константин Иванец, на втором – Евгений Букрей. Победителем признан Андрей Чаплыгин.

Награждение лауреатов конкурса "Лучший по профессии" пройдет 22 октября в барнаульском концертном зале "Сибирь". Победители и призеры получат дипломы от губернатора и денежный приз в размере 70, 60, 50 тысяч рублей соответственно.