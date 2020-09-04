Скандально известное АКГУП "Бийское" может оказаться в центре нового расследования

Скандально прославившееся чередой уголовных дел АКГУП "Бийское" может оказаться втянуто еще в одно расследование. Его сотрудников подозревают в махинации с контрактами, пишет 3 сентября "Банкфакс" со ссылкой на свои источники.

Тесное сотрудничество

Издание предполагает, что внимание правоохранителей могли привлечь договоры, заключенные между АКГУП "Бийское" и ООО "Инженерстрой" (руководит Михаил Гальчин, владеет Наталья Гальчина). Один из таких контрактов был подписан в ноябре 2015 года и, как следует из информации с портала Госзакупок, включал в себя перепланировку, реконструкцию и ремонт здания столовой госпредприятия. Работы были оценены в 9,9 млн рублей, но эксперты предполагают, что их стоимость была значительно завышена. Переплата могла составить около 3,9 млн рублей.

Еще один договор между "Бийским" и "Инженерстроем" был заключен в июле 2015 года. За 11,4 млн рублей "Инженерстрой" взялся за капитальный ремонт коровника в поселке Ясная поляна. При этом заявки всех остальных участников отклонили. Работы должны были закончиться в сентябре 2015 года. Но в сентябре стороны вновь подписали соглашение по капремонту этого же коровника на 2,9 млн рублей, причем уже без конкурса.

В августе 2016 года госпредприятие заключило контракт с барнаульской фирмой еще на 22,8 млн рублей. Предметом соглашения стало завершение строительства коровника в поселке Ясная поляна к апрелю 2017 года. Были и другие контракты с этой же фирмой. Всего за последние пять лет АКГУП "Бийское" заключило с ООО "Инженерстрой" несколько договоров почти на 100 млн рублей. Как пишет "Банкфакс", сейчас правоохранители внимательно изучают это тесное сотрудничество. Причем готовы задавать вопросы не только АКГУП, но и его кураторам из регионального Минсельхоза.

Криминальная история

Отметим, что в отношении сотрудников АКГУП "Бийское" уже возбуждены уголовные дела о мошенничестве и взятке.

Так, уголовное дело по статье по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") было возбуждено в начале 2019 года. По данным ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, с 2015 по 2018 год должностное лицо АКГУП составляло фиктивные договоры на оказание услуг предприятию. Деньги на оплату услуг переводились, а вот сами услуги не оказывались. В итоге за три года с расчетного счета организации было выведено более 3 млн рублей.

Как пишет "Банкфакс", виновной по этому делу в августе 2019 года была признана Вера Матвеева. Женщина работала главным бухгалтером. Как следует из материалов суда, Матвеева заключала фиктивные договоры с ООО "ППК "Прометей", где главным бухгалтером работала ее знакомая. Женщину приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

По данным правоохранителей, подобным образом с предприятия похитили еще 6 млн рублей. Возбуждено еще одно уголовное дело по статье "Мошенничество". В июне 2020 года оно было направлено в Смоленский районный суд. Следующее заседание суда состоится 8 сентября.

Кроме того, в июле 2019 года бывший главный инженер АКГУП "Бийское" приговорен к 4 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 1,5 млн рублей. Суд признал мужчину виновным в получении взятки в особо крупном размере. Главный инженер за вознаграждение договорился о заключении контрактов поставки ГСМ, запчастей и оборудования для сельхозтехники.

Со ссылкой на свои источники "Банкфакс" дает понять, что в Минсельхозе Алтайского края знали, что происходит на предприятии, однако по каким-то причинам не вмешивались.

Предыдущие скандалы

Между тем, отметим, что АКГУП "Бийское" далеко не единственное подведомственное Минсельхозу Алтайского края предприятие, "отметившееся" громкими уголовными делами. Вспоминаем только некоторые из них:

ОАО "Индустриальный". Под стражей находится главный агроном. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ. Сотрудник предприятия подозревается во взяточничестве. В деле фигурируют суммы от 200 000 до 2 500 000 рублей, предположительно, полученные им с 2015 по 2018 год. Расследуется еще одно уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ – хищение свыше 700 000 рублей, совершенное в период с 2017 по 2018 год.

АО "Модест". По ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Взятка") осуждена генеральный директор предприятия. По данным следствия, с октября 2014 года по июнь 2018 года Устинова, занимая пост руководителя "Модеста", получила взятку от руководителя одного из предприятий региона. Деньги предназначались за то, что гендиректор предприятия выбирала именно эту фирму в качестве поставщика различных товаров. За 3,5 года Антонида Устинова получила на подконтрольный ей банковский счет взятку в размере более 7 млн рублей. Суд приговорил ее к 7,5 года условного заключения и пяти годам испытательного срока. Также ее обязали выплатить штраф в размере 7 млн рублей.

АО "Модест". Расследуется уголовное дело в отношении главного инженера предприятия, который обвиняется в совершении преступления по ч. 5 ст. 290 УК РФ. По версии следствия, за заключение договоров без конкурса с 2014 по 2018 год мужчина получил почти 650 тысяч рублей. Кроме того, по фиктивным документам поставок бывший инженер похитил более 1,1 млн. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы и огромный штраф.

АО "Учебно-опытное хозяйство Пригородное". Заместитель директора по производству подозревается во взяточничестве. По данным следствия, в различные периоды времени с ноября 2014 по ноябрь 2018 года обвиняемый получал взятки в виде денег от представителей организаций и предпринимателей, с которыми у акционерного общества были заключены договоры выполнения работ и поставки товаров для нужд предприятия. Следствием доказано пять эпизодов получения должностным лицом денежных средств на общую сумму более 420 тысяч рублей.

Похоже, вопросы у правоохранителей к Минсельхозу Алтайского края действительно накопились. Так как то, что происходит в этой сфере сейчас, вызывает справедливое недоумение.