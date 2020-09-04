УФАС завело дело на Настю Ивлееву за рекламу алкоголя

УФАС по Ленинградской области возбудило дело в отношении блогера Насти Ивлеевой из-за рекламы алкоголя на YouTube-канале, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Внимание управления привлек ролик "Газманов о мерзких привычках, политике и первой любви/ Сальтуха в 67/AGENTSHOW 2.0" с рекламой итальянского вермута. Канал принадлежит ИП Узенюк А.В., которая ранее была зарегистрирована как Ивлеева Анастасия Вячеславовна.

В УФАС уточнили, что в ролике показан процесс приготовления алкогольного коктейля с вермутом, этикетка которого показывается зрителям, а также брендированный бокал. "В данном видеоролике рекламный объект отчетливо выделен из ряда других, что побуждает неопределенный круг лиц обратиться за приобретением товара", – заявил врио заместителя руководителя Ленинградского УФАС Александр Евлампиев, слова которого приводятся в сообщении.