Врачи назвали специю, которая снижает риск рака и болезней сердца

Британские ученые порекомендовали добавлять паприку в блюда, чтобы снизить риск сердечных и онкологических заболеваний, пишет Medikforum.ru со ссылкой на публикацию в издании Express.

Врачи отметили, что специя помогает снизить уровень "плохого" холестерина, который приводит к закупорке артерий и развитию атеросклероза. Исследования показали, что каратиноид капсантин, который содержится в паприке, увеличивает концентрацию "хорошего" холестерина ЛПВП, который действует как "чистильщик" сосудов.

Кроме того, пряность содержит соединения, защищающие от развития рака, а несколько ее компонентов, включая бета-каротин, лютеин и зеаксантин, эффективно борются с окислительным стрессом. Такое воздействие подавляет рост раковых клеток, влияя на экспрессию нескольких генов.