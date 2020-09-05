Число заразившихся COVID-19 в Алтайском крае превысило 12 тысяч человек

За минувшие сутки в Алтайском крае зафиксировали 63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативных штаб по борьбе с вирусом.

Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 38, Бийск – 6; Новоалтайск, Рубцовск – по 4 заболевших, Славгород – 2, Заринск, Благовещенский, Локтевский, Михайловский, Павловский, Поспелихинский, Табунский, Усть-Пристанский, Хабарский районы — по одному заболевшему.

Общее число заболевших теперь составляет 12 033. Выздоровели из этого числа 10 808 пациентов, 77 из которых — за последние сутки.

От осложнений, вызванных инфекцией, за сутки умерли пять человек, один из которых — от COVID-19. За весь период в Алтайском крае насчитали 361 летальный случай. 132 человека из этого числа умерли от коронавируса, 224 — от иных причин. Пять случаев находятся на экспертизе.