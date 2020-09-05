"Не единичный случай". В Барнауле автомобиль сбил пешехода на проблемном участке

В Барнауле легковой автомобиль сбил человека на пешеходном переходе. Как сообщает сообщество Barnaul 22 во "ВКонтакте", авария произошла вечером 4 сентября около дома № 104 по улице Балтийской.
"Это уже не единичный случай. Дорога ровная, прямая. С открытием новой школы многие ученики идут именно по этому переходу. Когда же уже сделают светофор или лежачего полицейского? Почему школу открыли, а о безопасности детей позабыли? Или опять ждем летального исхода?" — посетовал житель краевой столицы.
В соцсетях также рассказали, что на место аварии приехала скорая помощь. О состоянии пешехода не сообщается.
Комментарии
Ну тут явно косяк водителя, не уступил пешеходу на зебре.....
Виталий, водитель его не видел из-за камаза.
А в связи чем притормаживал тот Камаз водитель не догадался.
Антон, это проблема водителя, водитель видел что на пути зебра, уже должно наводить на мысль что на ней может оказаться пешеход....
На кол водилу.
Таких водуродов вижу каждый день. Если бы их не было и проблем меньше.
5.09.2020 12:36
Антон
А схренали он решил, что там никого нет раз невидит?!?!?!
14.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода.
ПДД РФ п. 10.1. "Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.
"Уступить дорогу (не создавать помех)" - требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость.
Вы где права понакупили, колхознеге?
Не видел... Хотя мог и должен был...- это и есть несторожная форма вины в виде халатности. Не буду тебе расписывать... кури пдд... Антон ))
Был бы там островок "безопасности" пешехода всё равно сбили бы. Пешеход даже не успел бы дойти до этого островка
Какой островок? Бггг. .иди дальше змея души)))
У переходов знак 20км. При этой скорости всегда можно ос ановится.
Опять не сработало - "ну вот должны пропустить и всё тут"
Тут соглашусь конечно... головой крутить надо во всех направлениях.. железяка всяко крепче, а на кону жизнь и здоровье. НО ВИНЫ С ВОДЯТЛА ЭТО НЕ СНИМАЕТ.
да некоторым без разницы есть светофор или нет летит не снижая скорости меня с ребенком на врз чуть не сбили
Сам 22ой год за рулём, но всегда с опаской перехожу)) ну да. Буду я прав - дадут дятлу поселение или общего режима до 12ти лет, если бухой. А мне что? Деревянный макинтош? - меня такой размен не устраивает.
Сплошь и рядом! один или два ряда остановились и пропускают, по третьему летит дятел!
Только гарантированные нары и конские штрафы загонят автобыдляк в стойло ПДД, штрафы кстати в полной мере и к неадекватным пешеходам нужно применять безжалостно.