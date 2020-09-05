"Не единичный случай". В Барнауле автомобиль сбил пешехода на проблемном участке

В Барнауле легковой автомобиль сбил человека на пешеходном переходе. Как сообщает сообщество Barnaul 22 во "ВКонтакте", авария произошла вечером 4 сентября около дома № 104 по улице Балтийской.

"Это уже не единичный случай. Дорога ровная, прямая. С открытием новой школы многие ученики идут именно по этому переходу. Когда же уже сделают светофор или лежачего полицейского? Почему школу открыли, а о безопасности детей позабыли? Или опять ждем летального исхода?" — посетовал житель краевой столицы.

В соцсетях также рассказали, что на место аварии приехала скорая помощь. О состоянии пешехода не сообщается.