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Новости

"Не единичный случай". В Барнауле автомобиль сбил пешехода на проблемном участке

, ИА "Амител"
ДТП произошло на улице Балтийской
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Барнауле легковой автомобиль сбил человека на пешеходном переходе. Как сообщает сообщество Barnaul 22 во "ВКонтакте", авария произошла вечером 4 сентября около дома № 104 по улице Балтийской.

"Это уже не единичный случай. Дорога ровная, прямая. С открытием новой школы многие ученики идут именно по этому переходу. Когда же уже сделают светофор или лежачего полицейского? Почему школу открыли, а о безопасности детей позабыли? Или опять ждем летального исхода?" — посетовал житель краевой столицы.

В соцсетях также рассказали, что на место аварии приехала скорая помощь. О состоянии пешехода не сообщается.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

5.09.2020 12:33
Виталий

Ну тут явно косяк водителя, не уступил пешеходу на зебре.....

5.09.2020 12:36
Антон

Виталий, водитель его не видел из-за камаза.

5.09.2020 12:41
- гость -

А в связи чем притормаживал тот Камаз водитель не догадался.

5.09.2020 12:41
Виталий

Антон, это проблема водителя, водитель видел что на пути зебра, уже должно наводить на мысль что на ней может оказаться пешеход....

5.09.2020 12:42
- гость -

На кол водилу.

5.09.2020 12:45
- гость -

Таких водуродов вижу каждый день. Если бы их не было и проблем меньше.

5.09.2020 12:45
месный

5.09.2020 12:36
Антон

А схренали он решил, что там никого нет раз невидит?!?!?!

5.09.2020 12:47
Кантону

14.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода.

ПДД РФ п. 10.1. "Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.

5.09.2020 12:50
- гость -

"Уступить дорогу (не создавать помех)" - требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость.

Вы где права понакупили, колхознеге?

5.09.2020 12:52
- гость -

Не видел... Хотя мог и должен был...- это и есть несторожная форма вины в виде халатности. Не буду тебе расписывать... кури пдд... Антон ))

5.09.2020 12:55
Змей

Был бы там островок "безопасности" пешехода всё равно сбили бы. Пешеход даже не успел бы дойти до этого островка

5.09.2020 13:00
- гость -

Какой островок? Бггг. .иди дальше змея души)))

5.09.2020 13:02
- гость -

У переходов знак 20км. При этой скорости всегда можно ос ановится.

5.09.2020 13:17
Пионер

Опять не сработало - "ну вот должны пропустить и всё тут"

5.09.2020 13:22
- гость -

Тут соглашусь конечно... головой крутить надо во всех направлениях.. железяка всяко крепче, а на кону жизнь и здоровье. НО ВИНЫ С ВОДЯТЛА ЭТО НЕ СНИМАЕТ.

5.09.2020 13:24
гость

да некоторым без разницы есть светофор или нет летит не снижая скорости меня с ребенком на врз чуть не сбили

5.09.2020 13:27
- гость -

Сам 22ой год за рулём, но всегда с опаской перехожу)) ну да. Буду я прав - дадут дятлу поселение или общего режима до 12ти лет, если бухой. А мне что? Деревянный макинтош? - меня такой размен не устраивает.

5.09.2020 13:38
- гость -

Сплошь и рядом! один или два ряда остановились и пропускают, по третьему летит дятел!

5.09.2020 13:53
Сермяжная правда

Только гарантированные нары и конские штрафы загонят автобыдляк в стойло ПДД, штрафы кстати в полной мере и к неадекватным пешеходам нужно применять безжалостно.

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