300 млн рублей выделили власти Алтайского края на закупку дорожной техники

Губернатор Виктор Томенко подписал распоряжение о выделении 300 млн рублей на обновление парка дорожной техники в городах и районах Алтайского края, пишет пресс-служба регионального Министерства транспорта.

На эти деньги власти намерены купить 56 единиц техники для круглогодичной работы. В основном это тракторы МТЗ, а также комбинированные дорожные машины и автогрейдеры.

"Спецтехнику планируется направить для содержания уличной дорожной сети в муниципалитеты с наибольшей снегозаносимостью в зимний период", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что выделить допсредства на закупку дорожной техники Виктор Томенко решил в январе 2020 года после поездки в пострадавшие от снегопадов районы края.