Посетителей кафе в Барнауле эвакуировали из-за пожара

Клиентов кафе TOFU на проспекте Ленина в Барнауле эвакуировали после срабатывания пожарной сигнализации, сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Сообщение о задымлении поступило на пульт диспетчера в 12:45. Однако еще до прибытия первого подразделения персоналу удалось потушить огонь собственными силами.
"Персонал применил первичные средства пожаротушения (2 порошковых огнетушителя). Площадь пожара составили около 1 квадратного метра, — уточнили в ведомстве. — Огнем поврежден электрический щит и электропроводка, расположенная в тепловом узле (техническом помещении) внутри здания кафе".
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Никто не пострадал.
Комментарии
"нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования"
а ведь кафе принимали, кто то из МЧС его должен был проверять..