Посетителей кафе в Барнауле эвакуировали из-за пожара

Клиентов кафе TOFU на проспекте Ленина в Барнауле эвакуировали после срабатывания пожарной сигнализации, сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Сообщение о задымлении поступило на пульт диспетчера в 12:45. Однако еще до прибытия первого подразделения персоналу удалось потушить огонь собственными силами.

"Персонал применил первичные средства пожаротушения (2 порошковых огнетушителя). Площадь пожара составили около 1 квадратного метра, — уточнили в ведомстве. — Огнем поврежден электрический щит и электропроводка, расположенная в тепловом узле (техническом помещении) внутри здания кафе".

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Никто не пострадал.