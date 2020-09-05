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Росгвардейцы спасли девушку от вооруженного грабителя в Барнауле

, ИА "Амител"
Мужчина с ножом забрал у горожанки цепочку и мобильный телефон
Фото: 22.rosgvard.ru

Фото: 22.rosgvard.ru

Сотрудники Росгвардии задержали вооруженного грабителя, напавшего на девушку в подъезде одного из домов Барнаула, сообщает пресс-служба управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ в Алтайском крае.

Правоохранителей вызвали местные жители, которые услышали крики о помощи. Группа задержания оперативно прибыла на место происшествия.

"Соблюдая меры личной безопасности и взаимной страховки, росгвардейцы вошли в подъезд, из которого доносились крики девушки о помощи, — уточнили в ведомстве. — Благодаря грамотным и решительным действиям сотрудников вооруженный ножом правонарушитель был задержан".

Потерпевшая рассказала, что мужчина, угрожая ножом, забрал у нее цепочку и мобильный телефон. Ей вернули похищенное имущество.

Против барнаульца возбудили уголовное дело по статье "вооруженный разбой". Ему грозит лишение свободы до 10 лет со штрафом до миллиона рублей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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