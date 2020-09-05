Частный дом сгорел в исторической части Барнаула

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожар в частном доме №139 произошел на улице Гоголя в Барнауле 5 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения открытым огнем горела крыша дома, существовала угроза распространения огня на соседние строения, — рассказал старший помощник начальника дежурной смены Виктор Шеляков. — Сложность заключалась в плотной застройке".

Спасатели не дали пламени перекинуться на другие постройки. Они ликвидировали горение на площади 100 квадратных метров.

В результате пожара оказалась полностью уничтожена кровля строения, повреждены стены и перекрытия. Пострадавших нет.

Специалисты назвали предварительную причину возгорания. По их оценке, огонь возник в результате короткого замыкания электропроводки.