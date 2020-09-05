Даниила Бессарабова возмутила дорога на малой родине Калашникова

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов на своей странице в Instagram поделился впечатлениями от встречи с избирателями в Курьинском районе. Народного избранника возмутило состояние межпоселковой дороги.

"Работу на малой родине М.Т. Калашникова начал с посещения с. Ивановка, – написал парламентарий. – Стоит отметить, что пока добирался до села, прочувствовал на себе ужасное состояние межпоселковой дороги".

Бессарабов уточнил, что приложил усилия к решению проблемы, договорившись о "проработке вопроса включения отрезка дороги в план ремонтных работ на следующий год".

Депутат посетил Дом культуры в селе Краснознаменка, который, по оценке народного избранника, находится в плачевном состоянии.

О необходимости приведения здания в порядок Бессарабов поговорил по телефону с министром культуры Алтайского края Ириной Безруковой. По его словам, разговор прошел продуктивно. В частности, собеседники обсудили возможные варианты решения проблемы.