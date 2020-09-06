Хоккеисты "Динамо-Алтай" разгромно выиграли у "Красноярских Рысей"

Хоккеисты "Динамо-Алтай" в гостях крупно выиграли у "Красноярских Рысей". Контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону состоялся 5 сентября. Он завершился убедительной победой барнаульцев со счетом 7:2.

Алтайские хоккеисты пропустили первыми. Однако еще до первого перерыва дважды поразили ворота красноярцев и вышли вперед – 2:1. У "Динамо-Алтай" отличились Степан Жданов и Евгений Пьянов.

Во второй двадцатиминутке барнаульцы еще трижды поразили ворота хозяев льда после точных бросков Максима Блинова, Валерия Глухова и того же Жданова.

В заключительном периоде "Рысям" удалось отыграть одну шайбу, но голы Евгения Филина и Антона Тихомирова закрепили убедительное преимущество "Динамо-Алтая" – 7:2.

6 сентября "Красноярские Рыси" и "Динамо-Алтай" проведут повторную игру. Она начнется в 13 часов. Прямую трансляцию можно посмотреть на канале ХК "Сокол" в YouTube.