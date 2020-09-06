В Алтайском краевом драмтеатре готовятся к премьере нового спектакля

В Барнауле начались репетиции спектакля "Ревизор" под руководством московского режиссера Алексея Шавлова. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.

Участие в постановке примет почти вся труппа Алтайского краевого театра драмы. По словам Алексея, он начал распределять роли еще полгода назад, но окончательно определился с выбором только сейчас.

"У режиссера есть амбиция — всегда хочется открыть какую-то неизвестную сторону актера. И для зрителя, и, может быть, для него самого. Когда знаешь труппу только по спектаклям, это делать проще, как ни странно. Потому что, попадая в какую-то систему взаимоотношений, ты уже немножко несвободен в своих представлениях и в какой-то смелости представления о человеке", — сказал Шавлов.

Премьера спектакля назначена на 16 сентября, а купить билеты онлайн или в кассах театра можно будет с 7 сентября.