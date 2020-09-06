Более 8,5 млн рублей выделили на строительство ФАПа в Родинском районе

В селе Кочки Родинского района построили новый фельдшерско-акушерский пункт. Работы выполнены в рамках национального проекта "Здравоохранение", пишет официальный сайт Алтайского края.

Стоимость строительства объекта на территории села составила более 8,5 миллиона рублей. Выполнено благоустройство территории, идет процедура лицензирования и установки оборудования.

"В здании есть внутренний водопровод, канализация, система отопления от твердотопливного котла. В ФАПе смонтирована система охранно-пожарной сигнализации, есть все необходимое медицинское оборудование и мебель", – уточнили в региональном Минздраве.