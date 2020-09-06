Более 8,5 млн рублей выделили на строительство ФАПа в Родинском районе

В селе Кочки Родинского района построили новый фельдшерско-акушерский пункт. Работы выполнены в рамках национального проекта "Здравоохранение", пишет официальный сайт Алтайского края.
Стоимость строительства объекта на территории села составила более 8,5 миллиона рублей. Выполнено благоустройство территории, идет процедура лицензирования и установки оборудования.
"В здании есть внутренний водопровод, канализация, система отопления от твердотопливного котла. В ФАПе смонтирована система охранно-пожарной сигнализации, есть все необходимое медицинское оборудование и мебель", – уточнили в региональном Минздраве.
Комментарии
а ждет его участь других фапов в крае:
ни кто не хочет работать, потому что нет медикаментов и расходников что бы комплектовать постоянно и своевременно...
если где-то до сих пор работает фап, то это скорее исключение, или вопреки!
и как правило за этим стоит один человек - не став которого пропадет и фап.
Такая избушка, что на фото, никак не может стоить 8,5 миллионов, а именно такие, и строят в сёлах....