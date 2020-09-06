Несколько автомобилей столкнулись на трассе Барнаул - Бийск

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о массовом ДТП на Алтайской трассе. Авария произошла на дороге Барнаул-Бийск неподалеку от кафе "Теплый стан".

На записи, которую опубликовали в социальных сетях, видно, что два автомобиля после столкновения оказались в кювете, причем один из них уехал далеко в поле.

Пользователи в комментариях предположили, что к аварии привело резкое торможение одного из участников движения. Машины, которые находятся вне трассы, по мнению пользователей, пытались уйти от столкновения.

По информации очевидцев, в результате ДТП никто не пострадал. Подробности происшествия уточняются.