Несколько автомобилей столкнулись на трассе Барнаул - Бийск

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о массовом ДТП на Алтайской трассе. Авария произошла на дороге Барнаул-Бийск неподалеку от кафе "Теплый стан".
На записи, которую опубликовали в социальных сетях, видно, что два автомобиля после столкновения оказались в кювете, причем один из них уехал далеко в поле.
Пользователи в комментариях предположили, что к аварии привело резкое торможение одного из участников движения. Машины, которые находятся вне трассы, по мнению пользователей, пытались уйти от столкновения.
По информации очевидцев, в результате ДТП никто не пострадал. Подробности происшествия уточняются.
Комментарии
Долетались летуны....
Там давно пора ставить камеру. Когда отсутствует наряд ГИБДД, очень многие идут на обгон через сплошную! Вчера там проезжал, меня двое обгоняли и плевать им на знак запрета обгона и сплошную...
Там ехали две машины на тросе, есть предположение, что одна машина попыталась обогнать буксируемую, не заметив троса, решила встать между ними, увидев трос ушла влево на встречку и дальше с дороги. Буксировщик/буксируемый применили экстренное торможение - две машины сзади вылетели в поле, уходя от столкновения, а еще 2 или 3 просто воткнулись друг в друга из-за несоблюдения дистанции. Ехал сегодня мимо них, как-то так сложилась картинка. По бийской трассе, недалеко от поворота на Украинку авария эта была.