В полиции рассказали подробности массового ДТП в Алтайском крае

Днем 6 сентября на участке Чуйского тракта в Косихинском районе практически одновременно произошло два ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Сначала столкнулись четыре машины. Правоохранители выяснили, что авария произошла в результате неудачного обгона.
"По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигался со стороны Бийска в сторону Барнаула, при совершении обгона допустил столкновение с автомобилем Kia, который, в свою очередь, допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer, которого буксировал Volkswagen Touareg, – уточнили в полиции.
Почти сразу же на том же участке федеральной трассы столкнулись еще два автомобиля. Водитель "Лады Калины" не выдержал безопасную дистанцию и протаранил Toyota Alphard.
В результате аварий никто не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортных происшествий. Ранее в интернете появилось видео с места ДТП.
Комментарии
Постоянно езжу в Горный. Столько неадекватов на трассе. Куда торопимся все там будем.
7.09.2020 11:54
- гость -
Дело не в неадекватах а в состоянии дорожной инфраструктуры, её пропускной возможности. Кроме водителей и пешеходов есть самый главный виновник ДТП, отвратительная, устаревшая дорожная инфраструктура, как в города так и на загородных трассах.
Абориген с рожей Аденауэра - какая инфраструктура? Там нормальная двухполосная трасса, просто ехать надо внимательно и 90 км/час. Да даже если 110 - все было бы нормально. А неадекваты купять солярис, который после девятки им ракетой кажется и все, сразу себя шумахерами ощущают... Я уж не говорю про новосибирских водятлов на мощных тачках - те вообще как бессмертные себя ведут. Постоянно наблюдаю как обгоняют на полосах для поворота, подрезают при обгоне, вылазят при встречке на обгон, думаю что все должны подвинуться... Будет лучше дорога - будет больше размотов и они будут жестче, если поведение не поменять. Там нужны камеры на всех примыканиях второстепенных дорог + через каждый 10 км. + расчет по средней скорости как на Правобережном.
Правобережный тракт. Что ещё нужно сделать там. Аварии имеют место. Дисциплина водителей главная вина.
Обезбашенных выходящих на обгон в лоб доФига и больше.
Вот и находят.
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