В полиции рассказали подробности массового ДТП в Алтайском крае

Днем 6 сентября на участке Чуйского тракта в Косихинском районе практически одновременно произошло два ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Сначала столкнулись четыре машины. Правоохранители выяснили, что авария произошла в результате неудачного обгона.

"По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигался со стороны Бийска в сторону Барнаула, при совершении обгона допустил столкновение с автомобилем Kia, который, в свою очередь, допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer, которого буксировал Volkswagen Touareg, – уточнили в полиции.

Почти сразу же на том же участке федеральной трассы столкнулись еще два автомобиля. Водитель "Лады Калины" не выдержал безопасную дистанцию и протаранил Toyota Alphard.

В результате аварий никто не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортных происшествий. Ранее в интернете появилось видео с места ДТП.