Балконы многоквартирного дома загорелись в Барнауле

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожар произошел вечером 6 сентября в девятиэтажном доме на улице Георгия Исакова в Барнауле, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

На момент прибытия первого подразделения пожарных горели балконы восьмого и девятого этажей на площади 20 квадратных метров.

"Сложность пожара заключалась в нахождении жильцов в своих квартирах и сложной планировке строения – здание коридорного типа. Была проведена эвакуация, – рассказал начальник дежурной смены Евгений Кононенко. – С помощью спасательных устройств были спасены люди с задымленных этажей подъезда, остальные жители эвакуировались самостоятельно".

К работе привлекли пять звеньев газодымозащитной службы. Всего же задействовали 12 единиц техники и 42 человека личного состава.

В результате пожара никто не пострадал. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.