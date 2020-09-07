Балконы многоквартирного дома загорелись в Барнауле

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Пожар произошел вечером 6 сентября в девятиэтажном доме на улице Георгия Исакова в Барнауле, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
На момент прибытия первого подразделения пожарных горели балконы восьмого и девятого этажей на площади 20 квадратных метров.
"Сложность пожара заключалась в нахождении жильцов в своих квартирах и сложной планировке строения – здание коридорного типа. Была проведена эвакуация, – рассказал начальник дежурной смены Евгений Кононенко. – С помощью спасательных устройств были спасены люди с задымленных этажей подъезда, остальные жители эвакуировались самостоятельно".
К работе привлекли пять звеньев газодымозащитной службы. Всего же задействовали 12 единиц техники и 42 человека личного состава.
В результате пожара никто не пострадал. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Комментарии
Интересно, а Потанин заплатил за разлив солярки в Норильске?
Ага, уж очень он похож на Потанина (на первой фоте).
Что-то ул.Георгия Исакова, чуть ли не каждый день в сводках мелькает.