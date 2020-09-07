Свыше 16 тысяч человек написали "Диктант Победы" в Алтайском крае

Международная акция "Диктант Победы" собрала более 16 тысяч участников из Алтайского края, сообщает пресс-служба Краевого дворца молодежи.
Площадки патриотической акции организовали в региональных вузах, а также в музеях и библиотеках. Кроме того, в мероприятии поучаствовали военнослужащие ракетной дивизии ЗАТО Сибирский, а также воинских частей, расположенных в Барнауле, Бийске, Алейске, Славгороде и Топчихинском районе.
Как отметили в пресс-службе, большая часть желающих прошла тестирование в онлайн-формате на сайте диктантпобеды.рф. Там же можно узнать и результаты.
"Диктант Победы" – это международный исторический диктант по событиям Великой Отечественной войны. Мероприятие проходит под девизом "Знать, чтобы помнить" с целью привлечь общественность к изучению истории войны. Впервые диктант состоялся в 2019 году. Его проводят в форме теста из 25 заданий, на которые выделено 45 минут. В мероприятии участвуют 75 стран, в том числе Австрия, Чехия, Великобритания, США, ЮАР и многие другие.
Комментарии
победителя кого над кем???
Освенцима над ГУЛАГом,?
и судя по уровню жизни, победили таки немцы. да и погибших военных у них в СЕМЬ РАЗ МЕНЬШЕ. кремлины Воевали пушечным мясом для которых бабы еще нарожают. В России с пушечным мясом никогда проблем не было.
да и победила их международная коалиция а не путин.
Все ли помнят, кто из мировых лидеров выступил 22 июня с обращением?