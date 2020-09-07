Алтайский край занял 70 место по индексу рынка труда

В России рассчитали индекс рынка труда регионов по итогам 2019 года, сообщает РИА "Новости". Этот показатель характеризуют зарплату, условия труда, занятость, а также емкость рынка труда.

Рейтинг возглавила Москва с индексом 96,4, далее идут Санкт-Петербург (93), Ханты-Мансийский автономный округ (85,2), Тюменская область (78,8) и Татарстан (73,9).

Хуже всего в этой сфере дела обстоят в Карачаево-Черкесии (15), Северной Осетии (15,2), Тыве (19,6), Чечне (22,8) и Кабардино-Балкарии (24,1).

Алтайский край занял 70-е место с показателем 48,3. Это выше, чем годом ранее. По итогам 2018-го индекс региона составил 45,9.

Республика Алтай оказалась на 79-м месте. Ее индекс за год увеличился с 23,9 до 26.