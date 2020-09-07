Лукашенко vs народ. В Белоруссии уже месяц проходят массовые протесты

6 сентября в Минске / Фото: Nexta live, TUT.by, Радио Свобода
Вежливо, но настойчиво белорусы уже месяц бастуют против итогов выборов президента. Несмотря на все попытки властей подавить и запугать людей, вот уже пятое воскресенье жители крупных городов выходят на митинги, а в столице республики проходят многокилометровые мирные марши.
6 сентября в Минске прошел самый крупный в стране митинг, участников которого насчитывалось около 100 тысяч. Власти согнали силовиков и военную технику в город, но люди все равно пришли к президентскому дворцу. Не обошлось без задержаний. Белорусские СМИ сообщают, что возле резиденции Александра Лукашенко схватили не менее 20 человек, пресс-служба МВД доложила о 633 задержанных, в соцсетях же распространилось видео, как неизвестные в масках разбили витрину возле станции метро "Немига", чтобы схватить спрятавшихся внутри людей.
Комментарии
Да им сам процесс нравится! Карнавал, блин, придумали.
Диктатура обречена, чем раньше он это поймёт и уйдёт, тем меньше зла будет желать ему народ.
7.09.2020 13:34
- гость -
Не поймет. Власть башню сварачивает наглухо. Это не шутки
с жиру бесятся... чего им не хватает? социалка работает,заводы не разрушены- работают... сёла не уничтожены,там социалка вся есть, безработицы нет на селе...хотят как у нас? так пусть приезжают в наши сёла, и города типа Рубцовска... посмотрят на руины тракторного завода и прочих заводов и фабрик...
В Белоруссии уже месяц проходят массовые протесты
А в США уже три месяца. А во Франции уже полтора года. Это демократия
Тусуются,трутся,скутся оппики.
При неудачном раскладе для Лукашенко, он сядет, но и при неудачном раскладе для протестующих, кто-то из них сядет. А за нападение на правоохранителей срок может быть большой
13:57 - верно!
это не диктатура - это понимание того что произойдёт если уйти!!!
сейчас всё готово что бы разграбить Белоруссию, мешает только Лукашенко
ни кто из белорусов не может чётко сформулировать что ему не хватает!!!
деньги не в счёт - их ни кому не когда не хватает...
"с жиру бесятся... чего им не хватает?"
-----
Правды. Наверное хотят чувствовать себя людьми, а не скотом, которому пофиг, кто им управляет и на каком основании. Наверное ценят свои голоса, украденные лукашенкой.
Наверное ценят свои голоса, украденные лукашенкой
Ну это предположение, он им их голоса засчитал. Они предполагают, что не все. Но предполагают, знать не могут. Теперь даже победа в бою не будет доказательством, что они победили при голосовании, это будет доказательство, что с их стороны лучше стреляли
Те кто голосовал за Лукашенко тоже хотят чувствовать себя людьми, а не скотами, которых пасут польские паны
Неужели не останавливает пример майданутых? Чем все закончилось? Неужели хочется так же жить? Или , как обычно, на своих ошибках будут учиться?
Те кто голосовал за Лукашенко тоже хотят чувствовать себя людьми, а не скотами, которых пасут польские паны
______________________
Лукашенко то свой народ за людей не считает, а вы о польских панах.
Ситуация в Беларуси сильно усугубляется тем, что беларусы ездят в соседние страны и видят, насколько лучше их живут массово презираемые у нас поляки, прибалты, чехи, венгры.
Кроме того, Лукашенко, будучи главным олигархом Беларуси, фактически прихватизировавшим всю республику, окружил себя кланами несменяемых своих сатрапов, которые творят что хотят на заводах, в колхозах и т.п.
Никаких шансов пробиться по карьерной лестнице нет, если у тебя нет блата, связей, родства с окружением бессменного олигарха.
И наконец, белорусы в массе своей очень опасаются, что вслед за "союзным государством" к ним придут наши "новые русские" с нерусскими лицами, фамилиями и паспортами, под которыми покорно коленораспластались русские, что обернётся дальнейшим закабалением населения и падением их уровня жизни до уровня полностью разграбленной росиянской глубинки.
правде+
7.09.2020 14:34
Правда ...."которые творят что хотят на заводах, в колхозах и т.п." да, дают работу,сохраняют предприятия, не дают разворовать и разрушить деревни.... безобразие
я за Лукашенко. только он сможет сохранить Белорусию от разграбления.
Биомассу не обманешь: вот свергнет она терана и диктатора и набегут во власть демократические дяди и тёти,которые поднимут благосостояние этой биомассы до невиданных высот.
Да просто сменяемость власти должна быть, все что может дать президент он дает за 2 срока, чего там сидеть штаны просиживать.
Вот и украинская правда восхищена достижениями экономики в стране после майдана.
15:23
- гость -
Вот и украинская правда восхищена достижениями экономики в стране после майдана.
----
Тоже считаете, что после белорусского майдана у Б.руссии может отвалиться полуостров и на востоке начнётся война?
15:23
- гость -
Вот и украинская правда восхищена достижениями экономики в стране
------------
3 янв
Украина впервые обогнала Россию и Белоруссию по уровню минимальной заработной платы
Согласно указу президента РФ Владимира Путина, минимальная заработная плата в РФ с 1 января 2020 года повышена до 12130 рублей (196 долларов по курсу).
Минимальная заработная плата в Белоруссию повышена до 375 белорусских рублей (178 долларов).
В то же время, в Украине минимальная зарплата на 2020 год установлена правительством на уровне 4723 гривны (199 долларов по курсу)
Впервые с 91-го года один из показателей социальных выплат в Украине обогнал аналогичные выплаты в РФ.
30 руб. за выход маловато как-то.
Всё как у нас - запугивание и подавление...
7.09.2020 15:22
Сергей
Да просто сменяемость власти должна быть, все что может дать президент он дает за 2 срока, чего там сидеть штаны просиживать.
Подписываюсь!
И наш, если бы отработал свои два законных срока и ушел, висел бы у каждого второго россиянина на божничке.
7.09.2020 15:20
- гость -
Биомассу не обманешь: вот свергнет она терана и диктатора и набегут во власть демократические дяди и тёти,которые поднимут благосостояние этой биомассы до невиданных высот.
Не знаю как тебе, биомусор, а мне в 90-е нравилось больше, чем сейчас. Веселее жили и выбор больше был, и возможности.
абалдеть!
собрались 3 блогера и мнят себя за народ.
Причем никак ни за что в жизни не отвечающие.
Ну и набрасывали себе на вентилятор,
так нет - все знают и возмущаются, ножками топают