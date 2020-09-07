Алтайские предприниматели потребовали снизить налоги

Индивидуальные предприниматели и руководители ООО написали губернатору Алтайского края Виктору Томенко и депутатам АКЗС коллективное письмо, сообщает "Политсибру". В тексте обращения, подписанного 30 бизнесменами, выражается обеспокоенность высокими налогами и требование их снизить.

По их оценкам, ставки по УСН на доходы нужно уменьшить в шесть раз (с 6% до 1%), а на доходы за вычетом расходов – в три раза (с 15% до 5%). Авторы обращения утверждают, что аналогичные послабления ввели уже в 69 регионах России.

Представители бизнеса настаивают, что это необходимо для того, чтобы сохранить занятость работников, а также избежать "закрытия малых предприятий или переноса регистрации в регионы России, где оказывается поддержка малому бизнесу".

Если такие меры не принять, то со следующего года налоговая нагрузка на малый и средний бизнес вырастет с 2,5 до 3,5 раза, утверждают предприниматели. Они это связывают с отменой единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и переход на упрощенную систему налогообложения (УСН).