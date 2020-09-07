В Алтайском крае собрали половину урожая зерновых и зернобобовых культур

В Алтайском крае уже убрали 2,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с 1,8 млн гектаров полей, что составляет 56% от общих площадей. Об этом пишет пресс-служба администрации региона со ссылкой на слова министра сельского хозяйства Александра Чеботаева.

Как отметил чиновник, темпы уборочной кампании превысили прошлогодние, когда на этот же период хозяйства собрали урожай с 1,5 млн гектаров. Кроме того, зерно в этом году более качественное. Например, только озимая пшеница на 90% – продовольственная.

В активной фазе также находится и кормозаготовительная кампания. Так, хозяйства региона уже заготовили 78% сена, 72% сенажа и 50% – силоса.