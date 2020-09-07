В мэрии Барнаула рассказали, когда начнется отопительный сезон

В случае похолодания отопительный сезон в Барнауле начнут по заявкам потребителей, сообщает пресс-служба мэрии.

"На 48 участках теплосетей из 59 уже завершен монтаж трубопроводов. Работы на оставшихся не влияют на подачу тепла и завершатся до 15 сентября. В полной готовности находятся и генерирующие предприятия города", – говорится в сообщении.

Таким образом, соцучреждения и жилые дома краевой столицы могут начать отопительный сезон раньше официального старта. Для этого потребуется подать заявку в теплосетевое подразделение Сибирской генерирующей компании (СГК). Сделать это можно, направив письмо по адресу: г. Барнаул, пр. Космонавтов, 13, либо на электронную почту btsk@sibgenco.ru.

Как отметили в мэрии, на утро 7 сентября запрос на включение отопления уже поступил от одной школы.