Около 10 тысяч жителей Алтая сходили в кино в первый "постковидный" уикенд

Кинотеатры Алтайского края в первый уикенд после длительного карантина из-за коронавируса заработали около 2,8 миллиона рублей. Как следует из данных на сайте ЕАИС, в кино с 4 по 7 сентября сходили около 10 тысяч человек.

Около 70% всех сборов принес кинотеатрам фильм Кристофера Нолана "Довод". Картина собрала 1,6 миллиона рублей. Далее следуют "Новые мутанты" (450 тысяч), "Вратарь Галактики" (350 тысяч), "Гренландия" (180 тысяч).

В целом по стране "Довод" собрал почти 182 млн рублей. Это 70% от всех сборов. Все фильмы в уикенд собрали совокупно 260 миллионов. И это учитывая, что в России возобновили работу только 55% кинотеатров. В первый уикенд "Довод" принес больше, чем прошлый фильм Нолана "Дюнкерк" за этот же период времени в 2017-м году (141 млн).