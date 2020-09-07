Понедельник, 7 Сентябрь, 22:29

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,59
€ 89,48
11°

1030690 +5185
Обь
206см -73


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020День знаний-2020Коронавирус на Алтае
Новости

Росздравнадзор выявил больницы, которые искажали смертность от коронавируса

, ИА "Амител"
В некоторых стационарах практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, заявили в Росздравнадзоре
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

При проверке статистики летальных случаев в стационарах Росздравнадзор выявил неточности регистрации смертей среди пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила глава ведомства Алла Самойлова, ее слова приводит портал "Медвестник".

"Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19, а смертность переносилась на другие заболевания, сердечно-сосудистые, заболевания органов дыхания или что-то другое", – сказала Самойлова.

Глава Росздравнадзора констатировала, что статистика смертей пациентов с коронавирусом должна стать причиной "выводов на будущее".

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
Loading...
22:13
Жительница Алтайского края скончалась после удара в живот от возлюбленного 0
21:48
Росздравнадзор выявил больницы, которые искажали смертность от коронавируса 0
21:25
В Алтайском крае откроют участок трассы после реконструкции 0
21:03
"Ему не выжить". Иван Охлобыстин обратился к Путину из-за Ефремова 1
20:42
Еще 163 тысячи жителей Алтайского края прошли вакцинацию от гриппа 1
20:27
Алексей Навальный вышел из комы 1
20:10
Курс евро превысил 90 рублей впервые за четыре года 0
19:47
Хроника коронавируса в Алтайском крае крае. День 162 1
19:25
Завершается отбор работ на фотоконкурс "Мой Барнаул" 1
19:07
Председатель АКЗС: краевой парламент вернется к очному проведению сессий 2
18:48
Аквапарку Барнаула не разрешили работать, несмотря на открытие бассейнов 2
18:24
Бездомный помощник напал на жительницу Барнаула 1
18:05
ВТБ зафиксировал двукратный рост количества новых клиентов среди предпринимателей 1
17:56
Минприроды проверило версию техногенного загрязнения алтайского озера 0
17:43
В мэрии Барнаула рассказали, когда начнется отопительный сезон 0
17:31
Новосибирец умышленно переехал на автомобиле жителя Алтайского края 5
17:17
Четверо из пяти россиян не желают уезжать за границу на ПМЖ 14
17:04
В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту загрязнения почвы 1
16:52
Большинство россиян одобряет уроки сексуального просвещения 9
16:40
В Барнауле асфальтируют участок дороги по улице Линейной 0
16:28
Глава Роспотребнадзора рассказала об иммунитете к COVID-19 в регионах 3
16:14
Мошенник похитил у жительницы Алтайского края почти 500 тыс. рублей 4
16:01
В Алтайском крае собрали половину урожая зерновых и зернобобовых культур 0
15:50
В России выявили более 5 тыс. новых случаев COVID-19 0
15:38
Российские банки аннулировали 15 тысяч заявлений на кредитные каникулы 1
15:23
Вспышка коронавируса произошла в одном из техникумов Барнаула 5
15:08
Летим отдыхать. Какие страны открыты для российских туристов и что нужно для отдыха? 3
15:06
Алтайские дорожники передумали взрывать Красные ворота 0
14:53
Один алтайский школьник заразился коронавирусом 15
14:41
В Барнауле водитель маршрутки высадил детей, чтобы не платить штраф 30
14:29
Выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка в сентябре. Будут ли они и кому достанутся? 2
14:17
Алтайский Роспотребнадзор: масочный режим останется с нами пожизненно 41
14:05
Алтайские предприниматели потребовали снизить налоги 4
13:51
Эксперт рассказал, по каким причинам могут заблокировать e-mail 0
13:40
Футболисты "Динамо-Барнаул" сыграют в Екатеринбурге 0
13:28
Лукашенко vs народ. В Белоруссии уже месяц проходят массовые протесты 62
13:15
Сушеный сыр и овощные чипсы. Предприниматель из Бийска создает необычные продукты 1
13:04
Организаторы Дня города Барнаула отказались от приглашения звезды из-за COVID 16
12:55
ГИБДД Барнаула открыла "охоту" на должников 5
12:43
Свыше 16 тысяч человек написали "Диктант Победы" в Алтайском крае 2
12:30
Адвокат потерпевших в деле Ефремова ответил на прогнозы артиста по приговору 0
12:17
Алтайский край занял 70 место по индексу рынка труда 2
12:03
Машина для всего. Почему KIA Sportage по душе сибирякам и как ее выгодно купить
Одни ценят кроссовер за дизайн, другие – за проходимость зимой
11:48
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае выросло на 62 человека 8
11:39
Родители алтайских школьников пожаловались на поборы и питание 51
11:29
Иностранцам в России разрешили регистрировать мигрантов в своих квартирах 1
11:15
Теплый бассейн и бесплатный завтрак. В Белокурихе открылась новая турбаза 0
11:02
В полиции рассказали подробности массового ДТП в Алтайском крае 7
10:52
Балконы многоквартирного дома загорелись в Барнауле 5
10:40
Участок дороги на одной из улиц Барнаула перекроют на 10 дней 2
10:27
Ефремов рассказал, какого приговора ждет 5
10:14
Музыкальную школу в Барнауле закрыли из-за "сложной эпидемиологической ситуации" 5
10:03
Делать добро вместе. Социальные предприниматели Барнаула получат помощь от инвесторов 0
09:53
Новака Джоковича дисквалифицировали за попадание мячом в судью 1
09:44
Владимир Путин оценил влияние пандемии на жизнь россиян 26
09:32
Учат жить по-новому. Как лечат раковых больных в главной онкополиклинике Алтая 15
09:15
Все секреты ипотеки. Барнаульцам расскажут, как взять выгодный кредит на квартиру 0
09:05
Ирена Понарошку отдыхает в Горном Алтае 13
08:54
За сутки в Республике Алтай выявили шесть новых случаев коронавируса 1
08:41
Российский велогонщик умер во время Гран-при Москвы 2
08:29
Повысить производительность. Как алтайским бизнесменам помогают работать эффективнее 2
08:15
ДТП с участием такси спровоцировало пробку в Барнауле 0
08:02
В Барнауле таксист сбил человека, бросил машину и скрылся 4
07:46
Врачи назвали необычные симптомы болезней сердца 0
07:25
Восстановиться за 1330 дней. Бассейны Барнаула готовятся к долгому выходу из кризиса 6
07:03
Бийчане отпраздновали юбилей свалки в одном из дворов города 5
06:44
Доктор Мясников назвал губительные для россиян привычки 12
06:23
Из шишек, листьев и овощей. Несложные детские поделки 1
06:01
Заморозки до -2. О погоде в Алтайском крае 7 сентября 0
23:28
Такой день. Сокращения на Алтайском заводе и буйный мужчина в трусах 0
22:29
Барнаульцы пожаловались на дорожные войны между водителями маршруток 4
21:32
Сибиряк раскапывал могилы и продавал кости как мощи святых 4
20:31
Месторождение кобальта обнаружили в Алтайском крае 3
19:46
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 161 0
19:14
Стивен Сигал приехал в Крым и встретился с главой республики 0
18:46
Ученые рассказали, как без вреда для здоровья готовить мясо 4
18:14
Алтайские спасатели шесть раз за сутки оказывали помощь в ДТП 0
17:48
Несколько автомобилей столкнулись на трассе Барнаул – Бийск 4
17:05
Алтайский край занял 26 место в России по суточному приросту зараженных коронавирусом 2
16:47
В Германии увидели следы участия Москвы в отравлении Навального 44
16:11
Мужчину сбили на пешеходном переходе в Рубцовске 2
15:47
Гендиректор СТС рассказал, что будет с сериалом "Воронины" после смерти Бориса Клюева 3
15:11
Более 8,5 млн рублей выделили на строительство ФАПа в Родинском районе 5
14:41
Китайский многоразовый космический аппарат успешно вернулся на Землю 4
14:10
Более 250 килограммов опасной еды уничтожили на несанкционированных рынках на Алтае 5
13:49
Мужчина в одних трусах устроил переполох на перекрестке в Барнауле 4
13:14
Алтайские охотники могут получить разрешение на добычу бобра, рыси и кабана 1
12:46
В США козел забрался в автомобиль полиции и съел документы 5
12:05
В Алтайском крае мужчина ушел за грибами и потерял свой автомобиль 12
11:46
В Алтайском краевом театре драмы готовятся к премьере нового спектакля 0
11:14
Мошенники под видом букмекеров обманули барнаульца на 10 тысяч рублей 2
10:39
Еще 61 случай заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае 3
10:09
Российский военный получил всего 1,5 года исправительных работ за двойное убийство 1
09:39
31 новый случай заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай 0
09:00
Ученые предупредили о рисках развития рака из-за использования краски для волос 0
08:35
Треть сотрудников попали под угрозу сокращения на алтайском заводе 21
08:01
Хоккеисты "Динамо-Алтай" разгромно выиграли у "Красноярских Рысей" 3
07:32
Райское наслаждение. Пекари по всему миру делают волшебные прозрачные торты 6
07:06
Сиди дома и не смотри на рассвет. Что можно и что нельзя делать на Евтихия Тихого? 2
06:32
Онколог рассказал, какие родинки предвещают рак 0
06:03
Дожди и заморозки. Прогноз погоды в Алтайском крае на 6 сентября 0
23:46
Такой день. Пожары в Барнауле и ремонт Павловского тракта 0
23:18
Глава Ростуризма назвала приоритетом развитие экотуризма на Алтае 1
22:44
Магнитная буря накроет Землю в сентябре 0
22:20
Названы регионы, где много вакансий с высокой зарплатой 5
21:49
Даниила Бессарабова возмутила дорога на малой родине Калашникова 7
21:23
Жерар Депардье принял православие 1
20:50
Житель Алтая бросил мотоцикл и пострадавшую пассажирку после ДТП 1
20:28
Частный дом сгорел в исторической части Барнаула 1
19:49
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 160 0
19:24
Росгвардейцы спасли девушку от вооруженного грабителя в Барнауле 0
18:54
Тротуар разделили на две части сплошной линией в Бийске 5
18:22
Посетителей кафе в Барнауле эвакуировали из-за пожара 1
17:53
В Барнауле начался ремонт Павловского тракта 12
17:23
118 тяжелобольных пациентов с коронавирусом лечат в Алтайском крае 0
16:59
300 млн рублей выделили власти Алтайского края на закупку дорожной техники 1
16:27
Адвокат рассказал, что Ефремов не рассчитывает на мягкое наказание 1
15:59
Соцсети: у подъезда жилого дома в Барнауле неизвестный проломил женщине череп 10
15:29
За сутки в России выявили 5205 новых случаев коронавируса 0
14:55
Жительница Алтайского края захотела легких денег и потеряла почти полмиллиона рублей 2
14:20
В России подскочили продажи масок и антисептиков 5
13:52
Виктора Томенко хотят привлечь к ответственности за нарушение масочного режима 21
13:13
Житель Алтайского края угнал груженный продуктами автомобиль ради спиртного 1
12:39
Минэкономразвития допустило дефляцию в сентябре 12
12:07
"Не единичный случай". В Барнауле автомобиль сбил пешехода на проблемном участке 39

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.