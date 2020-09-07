Росздравнадзор выявил больницы, которые искажали смертность от коронавируса

При проверке статистики летальных случаев в стационарах Росздравнадзор выявил неточности регистрации смертей среди пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила глава ведомства Алла Самойлова, ее слова приводит портал "Медвестник".

"Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19, а смертность переносилась на другие заболевания, сердечно-сосудистые, заболевания органов дыхания или что-то другое", – сказала Самойлова.

Глава Росздравнадзора констатировала, что статистика смертей пациентов с коронавирусом должна стать причиной "выводов на будущее".