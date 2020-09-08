Участок федеральной трассы открывают после реконструкции в Алтайском крае

8 сентября в Алтайском крае открывают участок федеральной трассы А-322 в Шипуновском районе. Здесь на отрезке со 173 по 175 километр выполнили реконструкции.

Специалисты Упрдор "Алтай" и сотрудники ГИБДД разработали схему движения на пересечении с региональной дорогой Шипуново – Зеркалы – Коробейниково. Для безопасности здесь выполнили дополнительное обустройство. Перед въездом на участок трассы устроили искусственные неровности, а перекресток оборудовали дополнительными знаками и сигнальными столбиками.

Также на обновленном участке построили две парковки и создали новую систему водоотвода. Работы на объекте закончили досрочно, пишет официальный сайт Алтайского края.