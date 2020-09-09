Ozon, Wildberries, "Беру". Как бесплатно разместить товар на крупных маркетплейсах

Предприниматели Алтая могут бесплатно выложить свои товары на Ozon, Aliexpress, Wildberries, "Беру". В центре "Мой бизнес" стартовал прием заявок на размещение на российских маркетплейсах.

Услуга включает:

регистрацию аккаунта на маркетплейсе;

анализ ассортимента и создание товарных карточек;

предметную фотосъемку товаров;

регистрацию электронной подписи и подключение электронного документооборота;

формирование документов;

разовую первичную приемку, упаковку и отгрузку товаров на склад маркетплейса.

Услуга оказывается бесплатно. Срок приема заявок – с 7 по 14 сентября 2020 года. Подать заявку можно на сайте центра "Мой бизнес".

Центр "Мой бизнес"

Адрес: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

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