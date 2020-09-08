Штормовое предупреждение из-за заморозков объявили в Алтайском крае. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В ночь со среды на четверг столбики термометров в Алтайском крае опустятся до +2...+7 градусов, местами по западу заморозки до -2 градусов. В восточных районах небольшие дожди. В утренние часы местами туман. Днем 10 сентября воздух по региону прогреется до +12...+17 градусов. В восточных районах также ожидаются небольшие дожди

В Барнауле в ночь с 9 на 10 сентября синоптики обещают +3...+5 градусов, временами небольшой дождь. Днем в четверг в краевой столице будет значительно теплее: +13...+15 градусов. До обеда периодически будут идти небольшие дожди.