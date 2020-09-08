Нулевой цикл строительства новой школы за полмиллиарда закончили в Новоалтайске

Рабочие закончили нулевой цикл строительства новой школы на 550 человек в Новоалтайске. Завершить возведение полностью планируют весной 2022 года, пишет официальный сайт региона.

Завершено устройство основания, свайного поля, бетонной подготовки и арматурного каркаса. Идет кладка кирпичных стен первого этажа здания и устройство наружных инженерных сетей.

Общая стоимость работ – 489 миллионов рублей. Деньги выделили из краевого бюджета. Здание будет трехэтажным, планировка и площади помещений учреждения обеспечат проведение занятий в соответствии с типовым учебным планом.

"Младший сын ходит в садик, который здесь недавно построили, старший ребенок пока посещает гимназию № 166. Когда появится возможность, мы переведемся сюда. Для нас новая школа будет гораздо удобнее, мы живем совсем рядом", – рассказала жительница Новоалтайска Ирина Моисеенко.