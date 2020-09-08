Ну, здравствуй, осень! Промозглый и очаровательный фоторепортаж с улочек Барнаула

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Недолго лето танцевало с осенью в Алтайском крае. Еще пару дней тому назад мы разгуливали в футболках и платьях и даже, можно сказать, изнывали от жары. А сегодня кто-то уже мечтает о теплых батареях дома и шапки с куртками заняли привычное место на полке. Осень берет свое. Но это не повод грустить. Синоптики обещают, что уже в ближайшие выходные к нам заглянет бабье лето: в регионе прогнозируют до 20 градусов тепла. А пока одеваемся теплее, берем с собой зонт и отправляемся на прогулку с очаровательной и капризной леди Осень. Именно так сегодняшним туманным утром поступила фотограф amic.ru Екатерина Смолихина и настроение у нее сейчас самое прекрасное. Наслаждайтесь фото сентябрьских улиц нашего города.