Ведущая "Орла и решки", звезда сериалов "Кухня" и "Отель Элеон" Мария Горбань поделилась с подписчиками фотографией, которую она сделала, отдыхая на Мальдивах. На снимке девушка обнажила грудь, но прикрыла ее рукой.

"Срочно собирайте чемоданы, пока билеты еще есть. Хочу тут жить!" – написала Мария.

Поклонники девушки в комментариях не поскупились на комплименты и эмоции: "Секси", "Нереальная", "Что вы с нами делаете, Мария?" Многие из пользователей не нашли нужных слов и просто оставили под снимком смайлики.