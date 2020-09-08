Алтайский край вошел в список антилидеров по средней зарплате

Алтайский край оказался в списке антилидеров по размеру среднемесячной зарплаты по регионам в первом полугодии 2020 года, сообщает RT со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики (Росстат).

По данным ведомства, в среднем в крае люди получали 28,7 тысячи рублей. Хуже ситуация наблюдалась только в Ивановской области (27,6). Также рядом расположились Карачево-Черкесия (28,7), Чечня (28,9), Дагестан (29,3) и Кабардино-Балкария (29,4).

Лидером в России по показателю средней заработной платы стал Чукотский автономный округ с зарплатой 116,5 тысячи рублей. Второе место занимает Ямало-Ненецкий автономный округ (113). Третье место – Москва (96,8).