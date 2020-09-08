Полицейские нашли потерявшуюся в лесу барнаульскую пенсионерку

В Тальменском районе полицейские в течение нескольких часов искали 82-летнюю пенсионерку из Барнаула, которая ушла в лес за грибами, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

6 сентября женщина приехала в гости к знакомым в село Круглое и около 16:00 отправилась в лес. В условленное время горожанка не вернулась, и хозяин дома оповестил дочь о пропаже гостьи. Женщина обратилась в полицию.

В поисках приняли участие 40 стражей порядка и шесть единиц техники. С включенными проблесковыми маячками служебные автомобили объезжали территорию леса.

Около восьми часов утра женщину обнаружили в пяти километрах от населенного пункта. Пенсионерка рассказала, что всю ночь бродила по лесу в поисках обратной дороги, стараясь надолго не останавливаться, чтобы не замерзнуть. Корзину с грибами жительница Барнаула бросила лишь тогда, когда совсем выбилась из сил.

Полицейские убедились, что жизни и здоровью женщины ничего не угрожает, оповестили родных и доставили ее к дому знакомых.