Пенсионерка попала под трамвай в Бийске

87-летняя жительница Бийска попала под трамвай вечером 8 сентября. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

По предварительным данным, пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и попала под трамвай, который двигался в сторону депо по первому маршруту. За рулем электротранспорта находилась 40-летняя женщина.

Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести, в том числе перелом. В тяжелом состоянии ее доставили в медицинское учреждение.

По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Подробности происшествия уточняются