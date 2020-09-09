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Не только Ефремов. Кто из известных российских артистов сидел в тюрьме

, ИА "Амител"
В разные годы к реальным срокам приговаривали талантливых актеров

Пресненский районный суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельной аварии в центре столицы. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима. Это не первый случай в истории, когда популярного артиста, любимца миллиона зрителей приговаривают к реальному сроку. Amic.ru вспомнил самые резонансные уголовные истории с участием российских артистов кино и театра.

Арчил Гомиашвили

Звезда картины "12 стульев" Леонида Гайдая оказался в тюрьме по "политической" статье в 17 лет. Арчил жил в Тбилиси, где с друзьями помогал издавать подпольные журналы. Приговорили к десяти годам колонии. На свободу будущего артиста отпустили досрочно через четыре года. Гомиашвили поступил в художественное училище в Тбилиси, откуда его отчислили через два года за хулиганство. Однажды он с приятелем срезал со всех кресел Тбилисского театра русской драмы имени Грибоедова кожу и продал сапожнику. За это будущий актер получил два года в исправительном лагере.

После освобождения Гомиашвили уехал в Москву и поступил в школу-студию МХАТ. Но и оттуда его выгнали. На этот раз за драку. Арчил вернулся в Грузию, где играл в театре драмы. В 1971 году Леонид Гайдай пригласил его на роль Остапа Бендера в ленту "12 стульев". Но после успеха фильма он шесть лет не снимался и вернулся на экраны, сыграв в картине в "Мимино".

Георгий Юматов

Один из главных красавцев советского послевоенного кино. Сыграл в таких народных хитах, как "Молодая гвардия", "Герои Шипки", "Педагогическая поэма", "Две жизни", "ТАСС уполномочен заявить…". Пожалуй, главная его работа – роль в картине "Офицеры". В 90-е артист начал много пить. В кино его уже не звали сниматься. Весной 1994 года нетрезвый актер застрелил из охотничьего ружья дворника, который помогал ему похоронить собаку. Дворник сказал, что лучше бы войну выиграли немцы. Юматов, который сам воевал, посчитал это личным оскорблением. Артиста посадили в тюрьму "Матросская тишина". Как ветерана ВОВ его амнистировали к 50-летию Победы. Спустя три месяца после ареста. Через два года Юматов умрет от болезни.

Владимир Долинский

Актер сыграл более чем в 100 фильмах и сериалах. В 1973 году заслуженный артист России обменивал доллары на рубли. В то время это считалось серьезным преступлением. Долинскому дали пять лет. Когда в 1977 году Долинский вышел на свободу, он сразу же вернулся к работе в кино.

Спартак Мишулин

Народный артист России, участник телепередачи "Кабачок "13 стульев", оказался в тюрьме еще подростком. В 1941 году ему дали полтора года за мелкую кражу. Работал водовозом на заводе недалеко от Красного Орла. Уже в тюрьме Мишулину добавили еще полтора года. За то что место воды в бочке тайком возил муку, чтобы помочь голодающим товарищам по несчастью. После освобождения в сентябре 1945-го был определен на поселение в Калининскую область, где в селах Брусково и Удомля работал сначала трактористом, а затем – режиссёром и директором клуба. Уже потом Спартак попал в кино и стал известным артистом.

Сергей Параджанов

17 декабря 1973 года кинорежиссера Сергея Параджанова арестовали по обвинению в гомосексуализме с применением насилия. Его приговорили к пяти годам колонии. При этом сам режиссер никогда не отрицал своей гомосексуальности. Годы заключения в тюрьме Параджанов вспоминал как страшное испытание. Его избивали, унижали, пытали, насиловали.

Параджанов вышел, отсидев четыре года. Произошло это после письма французского литератора Луи Арагона, который лично попросил генсека Леонида Брежнева отпустить режиссера.

Через несколько лет против Параджанова завели новое дело. Якобы он дал взятку должностному лицу. В феврале 1982 года режиссера поместили в грузинскую тюрьму. На этот раз арест вызвал большой резонанс, и после обширной кампании по освобождению режиссера тот вышел на свободу спустя девять месяцев.

Георгий Жженов

"Горячий снег", "Экипаж", "Ошибка резидента". Кажется, что Жженов в кино играл только настоящих мужчин. Снявшись в первой картине, он бросил карьеру артиста цирка и поступил в Ленинградский техникум сценических искусств. Еще во время учебы много снимался и к окончанию актерского факультета был уже достаточно известен. Но в 1937 году Георгий во время гастролей познакомился с мужчиной, который оказался американским дипломатом. Эта встреча стала поводом, чтобы обвинить актера в шпионаже и предательстве родины. Жженов был сослан в Сибирь. Освободили будущую звезду кино в 1953 году – сразу после смерти Сталина.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

9.09.2020 08:37
Карен Черноморских

Что-то Миша в этот ряд не вписывается. Разве что с тем гомиком...

9.09.2020 08:43
УПК и УИК

Подарите уже нас журналистам. Пусть прочитают про виды и режимы мест лишения свободы. А то тюрьма - тюрьма. И таки да - сажают картошку, а люди отбывают наказание в местах лишения свободы.

9.09.2020 08:44
- гость -

Плюс Николай Годовиков. Про него еще не написали.

9.09.2020 09:03
- гость -

А теперь напишите, кто из известных артистов избежал наказания. Таких явно больше.

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