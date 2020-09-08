Microsoft озвучила цену новой консоли Xbox Series S

Компания Microsoft официально представила консоль Xbox Series S. Фотографии приставки опубликовали на официальной странице в Twitter.

"Теперь официально! Xbox Series S - производительность нового поколения в самом маленьком Xbox за всю историю. Цена - $299. Не терпится рассказать вам подробности! Скоро. Обещаем", — говорится в посте.

Известно, что у консоли не будет дискового привода, а вентиляционная решетка будет расположена на одной из боковых граней. На фото видно, что приставка получилась достаточно тонкой.

Пока неизвестно, сколько будет стоить "старшая" Xbox Series X, но по информации инсайдеров, ее стоимость составит 499 долларов.